«Страшный сон»: Экс-жена Виктора Логинова впервые высказалась о разводе с актёром

30 июня 2026, 15:01

Мария Гуськова подтвердила развод с Виктором Логиновым

Виктор Логинов (Фото: кадр из комедии «И снова здравствуйте!»)

Бывшая жена Виктора Логинова Мария Гуськова рассказала о разводе и своём состоянии. Она призналась, что пыталась спасти брак, но назвала этот путь тяжёлым.





В беседе с Super Гуськова опровергла апрельское заявление Логинова об улаживании конфликта. По её словам, актёр тогда сообщил ложную информацию — примирения не было.

«Жизнь расставила всё по своим местам: развод всё же состоялся», — отметила она.

«Скажу лишь, что тогда я узнала кое-что, перечеркнувшее любые сомнения (на всякий случай всё это задокументировав). Опущу детали, но это стало моим окончательным освобождением», — заявила актриса.