«Страшный сон»: Экс-жена Виктора Логинова впервые высказалась о разводе с актёром
Мария Гуськова подтвердила развод с Виктором Логиновым
Бывшая жена Виктора Логинова Мария Гуськова рассказала о разводе и своём состоянии. Она призналась, что пыталась спасти брак, но назвала этот путь тяжёлым.
В беседе с Super Гуськова опровергла апрельское заявление Логинова об улаживании конфликта. По её словам, актёр тогда сообщил ложную информацию — примирения не было.
«Жизнь расставила всё по своим местам: развод всё же состоялся», — отметила она.Мария упомянула «день Х» — момент, когда поняла, что отношениям конец.
«Скажу лишь, что тогда я узнала кое-что, перечеркнувшее любые сомнения (на всякий случай всё это задокументировав). Опущу детали, но это стало моим окончательным освобождением», — заявила актриса.Развод артистка пережила спокойно. Она уверена, что никогда по-настоящему не знала Виктора, а произошедшее напоминает ей страшный сон. При этом Гуськова благодарит судьбу за опыт и говорит, что ни за какие деньги не захотела бы прожить это снова.