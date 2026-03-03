Квентин Тарантино опроверг слухи о своей смерти
Информация о гибели Квентина Тарантино оказалась фейком
В Сети распространились сообщения о том, что Квентин Тарантино якобы погиб во время ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Для «подтверждения» публиковались фото и видео, на которых режиссёр якобы находится в бомбоубежище.
Однако информация не подтвердилась. Представитель Тарантино связался с журналистами и заявил, что с режиссёром всё в порядке, а распространяемые материалы являются фейком.
Так, слухи о смерти постановщика оказались очередным интернет-вбросом.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России