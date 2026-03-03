Достижения.рф

Квентин Тарантино опроверг слухи о своей смерти

Информация о гибели Квентина Тарантино оказалась фейком
Квентин Тарантино (Фото: Instagram* / @tarantinouniverse)

В Сети распространились сообщения о том, что Квентин Тарантино якобы погиб во время ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Для «подтверждения» публиковались фото и видео, на которых режиссёр якобы находится в бомбоубежище.

Однако информация не подтвердилась. Представитель Тарантино связался с журналистами и заявил, что с режиссёром всё в порядке, а распространяемые материалы являются фейком.

Так, слухи о смерти постановщика оказались очередным интернет-вбросом.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

