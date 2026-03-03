Квентин Тарантино опроверг слухи о своей смерти

03 марта 2026, 22:04

Информация о гибели Квентина Тарантино оказалась фейком

Квентин Тарантино (Фото: Instagram* / @tarantinouniverse)

В Сети распространились сообщения о том, что Квентин Тарантино якобы погиб во время ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».