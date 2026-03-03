Ваня Дмитриенко заявил, что хотел бы помогать людям с тяжёлыми заболеваниями
Ваня Дмитриенко задумался о создании благотворительного фонда
На премии «Новое Радио Awards» Ваня Дмитриенко рассказал, какое направление выбрал бы для благотворительности. Об этом сообщает StarHit.
Артист признался, что задумывается о создании фонда, связанного с медицинской помощью.
«Учитывая, что у меня вся семья врачей, наверное, что-то такое сделал бы. Собирал бы деньги на операции или препараты», — отметил певец.По словам Дмитриенко, тема здравоохранения ему особенно близка, поэтому в будущем он хотел бы помогать людям, которым необходимы дорогостоящие лечение и лекарства.