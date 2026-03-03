Ваня Дмитриенко заявил, что хотел бы помогать людям с тяжёлыми заболеваниями

03 марта 2026, 22:23

Ваня Дмитриенко задумался о создании благотворительного фонда

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

На премии «Новое Радио Awards» Ваня Дмитриенко рассказал, какое направление выбрал бы для благотворительности. Об этом сообщает StarHit.





Артист признался, что задумывается о создании фонда, связанного с медицинской помощью.





«Учитывая, что у меня вся семья врачей, наверное, что-то такое сделал бы. Собирал бы деньги на операции или препараты», — отметил певец.