«Страшно, невыносимо. Но мы будем бороться»: Екатерина Волкова поделилась трагедией, у любимого пса — рак крови

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* @volkovihome)
Вечером 11 февраля Екатерина Волкова поделилась, что переживает один из самых сложных периодов в своей жизни — ее верному другу, собаке породы акита-ину по кличке Бо, диагностировали рак крови. Актриса сообщила о трагедии подписчикам в Instagram*, не скрывая, насколько ей трудно смириться с диагнозом. Но, несмотря на страхи, она настроена бороться за будущее питомца и надеется, что лечение поможет продлить ему годы счастливой жизни.
«Я всегда знала, что эти преданные глаза и виляющие хвостики входят в нашу жизнь ненадолго. Но как же невыносимо это принимать. Я не умею отпускать. Не умею мириться с тем, что их уход — часть договора, о котором никто не предупреждает, когда ты впервые гладишь теплый щенячий лоб», — призналась Волкова.Бо стал частью семьи много лет назад. Для Екатерины он не просто собака, а настоящий друг и преданный спутник. Сейчас его ждет курс химиотерапии. Актриса говорит, что боится этого испытания, но не намерена сдаваться. Она обращается к подписчикам за поддержкой, ведь вера и любовь, по ее словам, творят чудеса.
Екатерина Волкова (Фото: Instagram* @volkovihome)
«Держите за нас кулачки. Бо уже мой герой — а герои заслуживают боя до конца», — заявила она.Фанаты актрисы откликнулись с теплыми словами и словами поддержки. Многие стали делиться своими историями, рассказывая, как их питомцы смогли справиться с тяжелыми диагнозами.
«Нашему биглю поставили лимфому в 8,5 лет. Благодаря 4 химиотерапиям (первая не помогла, врач назначил следующие человеческие), грамотному лечению и наблюдению на основе всех анализов, спустя год наша девочка жива и очень активна! Всей семьей желаем успехов в лечении и выздоровления малышу Бо!», — написал один из комментаторов, заодно дав совет по специалисту, к которому можно обратиться.Все же любовь к домашним питомцам объединяет людей.
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Мария Моисеева