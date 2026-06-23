«Строгий, но справедливый»: Наталья Штурм поделилась воспоминаниями о Михаиле Ножкине
Певица Наталья Штурм трогательно простилась с Михаилом Ножкиным
Наталья Штурм почтила память народного артиста РСФСР Михаил Ножкин, поделившись тёплыми воспоминаниями о личном знакомстве с ним. Наталья Штурм почтила память народного артиста РСФСР Михаил Ножкин, поделившись тёплыми воспоминаниями о личном знакомстве с ним.
В своём блоге певица рассказала, что много лет жила с артистом по соседству и неоднократно пересекалась с ним не только во дворе дома, но и на различных концертных площадках.
«Мой сосед. Каким он был: настоящий патриот, убеждённый коммунист. Малоразговорчивый, глубокий — я думала, он воевал, настолько пронзительна и реальна его знаменитая песня "Последний бой"», — написала Штурм.По словам артистки, Ножкин производил впечатление человека принципиального и серьёзного. Несмотря на внешнюю строгость, он всегда оставался справедливым и пользовался уважением коллег.
Поклонники присоединились к словам соболезнования, вспоминая вклад Михаила Ножкина в отечественную культуру, кино и музыку. Его песни и роли на протяжении десятилетий оставались знаковыми для нескольких поколений зрителей.