«Строгий, но справедливый»: Наталья Штурм поделилась воспоминаниями о Михаиле Ножкине

23 июня 2026, 23:05

Певица Наталья Штурм трогательно простилась с Михаилом Ножкиным

Наталья Штурм (Фото: Instagram* / @nataliashturm)

Наталья Штурм почтила память народного артиста РСФСР Михаил Ножкин, поделившись тёплыми воспоминаниями о личном знакомстве с ним. Наталья Штурм почтила память народного артиста РСФСР Михаил Ножкин, поделившись тёплыми воспоминаниями о личном знакомстве с ним.





В своём блоге певица рассказала, что много лет жила с артистом по соседству и неоднократно пересекалась с ним не только во дворе дома, но и на различных концертных площадках.





«Мой сосед. Каким он был: настоящий патриот, убеждённый коммунист. Малоразговорчивый, глубокий — я думала, он воевал, настолько пронзительна и реальна его знаменитая песня "Последний бой"», — написала Штурм.