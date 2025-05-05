«Сценаристы, что с вами?»: Собчак подвергла критике сериал с участием Ивана Янковского

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)
Журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак обрушилась с критикой на сценаристов сериала «Аутсорс» с участием Ивана Янковского. Причём к самому актёру и его игре она претензий не высказала.
Впечатлениями от просмотра нового сериала Ксения поделилась в своём телеграм-канале, назвав короткое выступление «минуткой кинокритики». Она призналась, что начала смотреть его на беговой дорожке.
По её словам, проигнорировав современную прогрессивную медицину и её достижения, авторы «разрушили сценарий», сведя на нет в принципе хорошую и интересную историю.
К слову, не все подписчики согласились с такой резкой оценкой журналистки. Они предположили, что нахождение на беговой дорожке во время просмотра рассеяло её внимание. Ведь действие сериала происходит в 1996 году, когда «прогрессивные» достижения медицины были далеко не всем доступны, а в глубинке, где развивается сюжет, о подобных ДНК-тестах могли и вовсе не знать.
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«Обожаю Янковского, хорошая история, но, друзья-сценаристы, объясните, что с вами? В 21 веке вы строите часть сценария на истории девушки, которая не знает, от кого у нее ребенок. А то, что она это может узнать через анализы, а что у нас делают ДНК-тест…», — высказалась Собчак.
По её словам, проигнорировав современную прогрессивную медицину и её достижения, авторы «разрушили сценарий», сведя на нет в принципе хорошую и интересную историю.
К слову, не все подписчики согласились с такой резкой оценкой журналистки. Они предположили, что нахождение на беговой дорожке во время просмотра рассеяло её внимание. Ведь действие сериала происходит в 1996 году, когда «прогрессивные» достижения медицины были далеко не всем доступны, а в глубинке, где развивается сюжет, о подобных ДНК-тестах могли и вовсе не знать.
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Александр Бойцов