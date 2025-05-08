«Уже как будто бы и не хватает малыша»: Полина Гагарина опубликовала кадры с детьми из отпуска в Дубае

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)
Певица Полина Гагарина отправилась в отпуск вместе со своими детьми — 17-летним Андреем и 8-летней Мией. Знаменитость порадовала подписчиков пляжным контентом.
Так, исполнительница хита «Спектакль окончен» опубликовала теплые совместные фотографии с наследниками, а еще провела целую экскурсию по своему временному жилищу.
Полина поделилась фотографиями пляжа на закате, показала свое загорелое тело и даже удивила поклонников кадрами павлина подле моря.
Полина Гагарина с детьми (Фото: Инстаграм* @gagara1987)
Фанаты артистки восхитились тем, как выглядят ее наследники.
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«Ловим прекрасные дни счастья — отдыхаем всей семьёй на шикарной вилле. Дети довольны, мама тоже! Наслаждаемся каждым моментом», — обратила внимание Полина в личном блоге.
Полина поделилась фотографиями пляжа на закате, показала свое загорелое тело и даже удивила поклонников кадрами павлина подле моря.
«Наш миниотпуск. Как же быстро летят дни», — отметила наставница шоу «Голос».
Полина Гагарина с детьми (Фото: Инстаграм* @gagara1987)
Фанаты артистки восхитились тем, как выглядят ее наследники.
«Миюшка так вытянулась. Скоро будет такая же, как мама», «Сынуля, взгляд взрослый, мужественный», «Все детки так выросли. Уже как будто бы и не хватает малыша в вашей семье», «Сын просто красавчик», «Вроде бы Мия вчера родилась. А у же такая большая», — написали фолловеры Гагариной.
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Ольга Енгалычева