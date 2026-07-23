«Ближе к народу»: Стало известно, что скрывается за отказом SHAMAN от штанов
Стилист Темиралиева: SHAMAN меняет эпатаж на джинсу, чтобы стать ближе к народу
Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева рассказала, что решение певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отказаться от кожаных штанов, вероятно, отражает его желание уйти от эпатажа и доминирования в образе.
В беседе с «Абзацем» специалист предположила, что артист хочет стать ближе к аудитории.
«Кожа — это всегда про доминирование, отчасти даже агрессию, сексуальность и эпатаж. Деним — всегда демократично, он ближе к народу и рассчитан на более широкие массы. Но при этом важно учитывать, что если SHAMAN наденет джинсы с каким-нибудь широким ремнём, пряжкой и голым торсом, то особо от этого ничего не поменяется, но джинса всё-таки мягче», — отметила Наталья.Стилист предлагает SHAMAN для полной смены имиджа классику с изюминкой — необычный цвет или яркий аксессуар. Например, фрак или смокинг на голое тело, с водолазкой-сеткой или телесного оттенка. В таком образе Дронов завоевал бы больше поклонников.