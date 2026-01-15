Суд отказал стримеру Губанову* в снятии статуса иноагента
Московский городской суд отказал российскому стримеру Алексею Губанову* в удовлетворении апелляционной жалобы на решение о признании его иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Суд рассмотрел жалобу на решение Замоскворецкого районного суда Москвы, который ранее отклонил административный иск Губанова к Министерству юстиции РФ. Блогер требовал признать незаконным включение его в реестр иностранных агентов и обязать ведомство исключить его из списка, однако суд первой инстанции не нашёл для этого оснований.
Апелляционная инстанция согласилась с выводами районного суда и оставила решение без изменений. Таким образом, статус иностранного агента, присвоенный Губанову, сохранился. В материалах дела указывалось, что стример распространял контент проукраинской направленности.
