Суд отказал стримеру Губанову* в снятии статуса иноагента

15 января 2026, 11:29

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Московский городской суд отказал российскому стримеру Алексею Губанову* в удовлетворении апелляционной жалобы на решение о признании его иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.