«Быть скромнее»: Юрист дал оценку скандалу Дмитрия Нагиева

02 января 2026, 18:03

Юрист Хаминский: критика Нагиева не подпадает под статью о дискредитации армии

Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Телеведущий Дмитрий Нагиев не критиковал военное кино как направление. Об этом заявил юрист Александр Хаминский.





В беседе с «NEWS.ru» Хаминский отметил, что советские фильмы, такие как «А зори здесь тихие», задали высокую планку. На этом фоне посредственные ленты о войне недопустимы.



При этом правовед посоветовал Нагиеву проявлять скромность, поскольку последние «Ёлки» зрители и критики оценивают в среднем в пять баллов из 10. Юрист подчеркнул, что с правовой точки зрения в словах актёра нет состава правонарушений.

«Нормы о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) или об оскорблении (ст. 5.61 КоАП РФ) в данном случае неприменимы, так как высказывание Нагиева не содержало прямых призывов, оскорбительных формулировок или заведомо ложной информации», — отметил Александр.