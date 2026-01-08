Достижения.рф

Россиянку осудили за публикацию видео иноагента

Жительницу Пензенской области оштрафовали на 15 000 рублей за видео Максима Каца*
Фото: iStock/AMilkin

41-летнюю жительницу Пензенской области оштрафовали за публикацию видео блогера Максима Каца*. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».



Лунинский районный суд рассмотрел дело в конце декабря прошлого года. Женщину обвинили в дискредитации российской армии.

По версии следствия, в июне 2024 года она выложила в соцсети «ВКонтакте» ролик Каца*, выпущенный в годовщину начала СВО. В нем нашли признаки дискредитации ВС РФ.

Обвиняемая частично признала вину, пояснив, что была недовольна призывом родственника на воинскую службу. Суд учел, что ее доход ниже прожиточного минимума, и назначил штраф в размере 15 000 рублей.

Лидия Пономарева

