Россиянку осудили за публикацию видео иноагента
41-летнюю жительницу Пензенской области оштрафовали за публикацию видео блогера Максима Каца*. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Лунинский районный суд рассмотрел дело в конце декабря прошлого года. Женщину обвинили в дискредитации российской армии.
По версии следствия, в июне 2024 года она выложила в соцсети «ВКонтакте» ролик Каца*, выпущенный в годовщину начала СВО. В нем нашли признаки дискредитации ВС РФ.
Обвиняемая частично признала вину, пояснив, что была недовольна призывом родственника на воинскую службу. Суд учел, что ее доход ниже прожиточного минимума, и назначил штраф в размере 15 000 рублей.
