Россиянку осудили за публикацию видео иноагента

08 января 2026, 13:37

Жительницу Пензенской области оштрафовали на 15 000 рублей за видео Максима Каца*

Фото: iStock/AMilkin

41-летнюю жительницу Пензенской области оштрафовали за публикацию видео блогера Максима Каца*. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».