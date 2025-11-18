Суд в Москве взыскал с актера Деревянко более 13 млн рублей долга
Измайловский суд Москвы взыскал с актера Павла Деревянко более 13 миллионов рублей долга. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.
Суд вынес решение о солидарном взыскании с ответчиков задолженности по договору займа в размере более 13 миллионов рублей, а также процентов, неустойки и судебных расходов.
Как следует из материалов дела, задолженность возникла в результате неудачного сотрудничества с криптобизнесменом.
Ранее стало известно, что российский актер Павел Деревянко рискует потерять свой бизнес.
