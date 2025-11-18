Достижения.рф

Суд в Москве взыскал с актера Деревянко более 13 млн рублей долга

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Измайловский суд Москвы взыскал с актера Павла Деревянко более 13 миллионов рублей долга. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.



Суд вынес решение о солидарном взыскании с ответчиков задолженности по договору займа в размере более 13 миллионов рублей, а также процентов, неустойки и судебных расходов.

Как следует из материалов дела, задолженность возникла в результате неудачного сотрудничества с криптобизнесменом.

Ранее стало известно, что российский актер Павел Деревянко рискует потерять свой бизнес. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

