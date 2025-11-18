«Я так устала»: Ким Кардашьян довела себя до истощения ради юриспруденции
У Ким Кардашьян случился нервный срыв из-за подготовки к экзамену
Ким Кардашьян поделилась в соцсетях откровенным восьмиминутным влогом, в котором показала, как подготовка к экзамену в коллегию адвокатов Калифорнии довела её до истерики.
Кадры были сняты за две недели до июльского теста — того самого, который Кардашьян в итоге не смогла сдать.
«Я так устала… Каждый раз, когда чувствую, что делаю шаг вперёд, что-то пытается меня остановить», — призналась 45-летняя звезда.Ким рассказала, что училась четыре месяца без перерывов, а последние две недели — по одному предмету в день. Из-за стресса у неё начались проблемы со спиной, МРТ показало повреждения межпозвоночных дисков, а судороги не отпускали её даже за три дня до экзамена. В итоге Кардашьян вынуждена была носить корсет, однако это не спасло ситуацию — минимальный порог в 1390 баллов она не набрала. Но опускать руки Ким не собирается.
Напомним, интерес к уголовно-правовой системе у Кардашьян появился в 2018 году, когда она начала активно участвовать в реформировании американской системы правосудия. Именно этот опыт вдохновил её на получение юридического образования.