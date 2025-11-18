«Я так устала»: Ким Кардашьян довела себя до истощения ради юриспруденции

18 ноября 2025, 23:07

У Ким Кардашьян случился нервный срыв из-за подготовки к экзамену

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян поделилась в соцсетях откровенным восьмиминутным влогом, в котором показала, как подготовка к экзамену в коллегию адвокатов Калифорнии довела её до истерики.





Кадры были сняты за две недели до июльского теста — того самого, который Кардашьян в итоге не смогла сдать.





«Я так устала… Каждый раз, когда чувствую, что делаю шаг вперёд, что-то пытается меня остановить», — призналась 45-летняя звезда.