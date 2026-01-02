Американский виолончелист подал на Уилла Смита в суд из-за сексуальных домогательств

02 января 2026, 07:09

Fox News: Виолончелист Джозеф обвинил актера Уилла Смита в сексуальных домогательствах

Уилл Смит (Фото: Instagram* @willsmith)

Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф подал иск в суд Лос-Анджелеса, обвинив голливудского актёра Уилла Смита в сексуальных домогательствах. Эту информацию распространил телеканал Fox News.





Согласно судебным документам, инцидент произошёл в 2025 году в Лас-Вегасе. Приставания и намеки начались после того, как Смит нанял Брайана для участия в своем музыкальном туре.





«Факты убедительно свидетельствуют о том, что ответчик Уиллард Кэрролл Смит II целенаправленно входил в доверие мистера Джозефа с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации», — отмечает Fox News.

Уилл Смит и Томми Ли Джонс (Фото: Instagram* @willsmith)

«Брайан, я вернусь не позже 5:30, только мы вдвоем (рисунок сердца). Стоун Ф», — говорилось в послании.