Американский виолончелист подал на Уилла Смита в суд из-за сексуальных домогательств
Fox News: Виолончелист Джозеф обвинил актера Уилла Смита в сексуальных домогательствах
Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф подал иск в суд Лос-Анджелеса, обвинив голливудского актёра Уилла Смита в сексуальных домогательствах. Эту информацию распространил телеканал Fox News.
Согласно судебным документам, инцидент произошёл в 2025 году в Лас-Вегасе. Приставания и намеки начались после того, как Смит нанял Брайана для участия в своем музыкальном туре.
«Факты убедительно свидетельствуют о том, что ответчик Уиллард Кэрролл Смит II целенаправленно входил в доверие мистера Джозефа с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации», — отмечает Fox News.По словам виолончелиста, неизвестный проник в его гостиничный номер, когда там никого не было, и оставил записку интимного характера.
«Брайан, я вернусь не позже 5:30, только мы вдвоем (рисунок сердца). Стоун Ф», — говорилось в послании.Примечательно, что номер Джозефу предоставил работодатель. После жалобы на произошедшее виолончелиста уволили, и теперь он требует компенсации за моральный, финансовый и репутационный ущерб.
Если верить иску, то действия Смита являются частью модели хищнического поведения, а не единичным случаем.
