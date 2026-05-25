Суд отменил заседание по делу Анны Седоковой против семьи Яниса Тиммы
Останкинский районный суд Москвы отменил заседание по делу семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы против Анны Седоковой. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на представителей стороны истцов.
По словам адвокатов семьи Тиммы, заседание не состоялось по причинам, которые не зависели от участников процесса.
Родные спортсмена продолжают добиваться признания части имущества совместно нажитым. После этого семья рассчитывает получить компенсацию, соответствующую доле Яниса Тиммы.
Напомним, конфликт между сторонами начался после трагической смерти баскетболиста 17 декабря 2024 года. Незадолго до этого Тимма и Седокова официально оформили развод. Тело спортсмена обнаружили в подъезде жилого дома в центре Москвы.
