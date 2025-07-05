«Моя оплошность»: Виктория Дайнеко рассказала о преследовании
Виктория Дайнеко рассказала о навязчивом фанате
Певица Виктория Дайнеко рассказала, что в прошлом столкнулась с преследованием из-за активного использования приложения Foursquare. Подробности артистка сообщила в интервью kp.ru.
Виктория поведала, что сталкер, который преследовал её, ориентировался на геолокацию, которую она размещала в режиме реального времени.
«Один человек везде за мной ездил. Но это была моя оплошность. В то время было популярно приложение Foursquare, где все отмечали свою геолокацию, а я это делала прямо в моменте», — рассказала девушка.«Точкой кипения» стала ситуация, когда навязчивый фанат провёл слежку за автомобилем Дайнеко до дома её родителей. Испугавшаяся певица попросила отца помочь и после его беседы со сталкером преследования закончились. С того момента Виктория перестала раскрывать в социальных сетях своё местоположение.