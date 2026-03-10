Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова

10 марта 2026, 14:41

РИА Новости: суд прекратил производство по иску к Тимуру Батрутдинову

Тимур Батрутдинов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова. Об этом пишет РИА Новости.