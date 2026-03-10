Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова
Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова. Об этом пишет РИА Новости.
Ведомство требовало конфисковать недвижимость юмориста для муниципальных целей, определить размер компенсации и признать право собственности на эти объекты за городом. По неподтвержденным данным, планировалось изъять несколько десятков гаражей. Однако истец отказался от своих требований к артисту, что привело к прекращению дела в этой части. Аналогичное решение было принято по делам еще четверых ответчиков.
Тем не менее, разбирательство в отношении других участников спора продолжается. По инициативе третьей стороны — компании «Специализированный застройщик "Ростокино-Русанова"» — была назначена судебная оценочная экспертиза. Эксперты должны оценить все спорные нежилые помещения.
