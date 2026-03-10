10 марта 2026, 14:30

Георгий Юматов (Фото: скриншот д/ф «Георгий Юматов. Амнистия для героя»)

Георгий Юматов — человек, который мог бы стать гордостью любого государства. Фронтовик, прошедший всю войну и чудом оставшийся в живых, актер, создавший эталонный образ защитника Родины в фильме «Офицеры», и кумир миллионов, чья судьба оказалась расколота надвое. 11 марта народному артисту РСФСР исполнилось бы 100 лет. О взлетах и падениях Георгия Юматова, о его единственной любви и страшном преступлении читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Любовь длиною в жизнь Роковой выстрел: версии и слухи Последние годы жизни Юматова



Биография артиста

«Этот образ для меня собирательный. Своего Трофимова я хотел наделить всем лучшим, что встречал в русских людях, с которыми довелось дойти по дорогам войны до Вены», — писал позже актер.

Любовь длиною в жизнь

Георгий Юматов и Муза Крепкогорская (Фото: скриншот д/ф «Георгий Юматов. Амнистия для героя»)

«Юматов, узнав, что и этому малышу не суждено родиться, сразу постарел на несколько лет. Ты не представляешь, какой он был несчастный, каким казался неприкаянным», — вспоминала племянница актрисы.

Роковой выстрел: версии и слухи

Георгий Юматов (Фото: скриншот д/ф «Георгий Юматов. Амнистия для героя»)

Последние годы жизни Юматова