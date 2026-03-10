От ордена Ушакова до тюремной камеры: как алкоголь, тяжелый характер жены и смерть дворника уничтожили звезду «Офицеров» Георгия Юматова?
Георгий Юматов — человек, который мог бы стать гордостью любого государства. Фронтовик, прошедший всю войну и чудом оставшийся в живых, актер, создавший эталонный образ защитника Родины в фильме «Офицеры», и кумир миллионов, чья судьба оказалась расколота надвое. 11 марта народному артисту РСФСР исполнилось бы 100 лет. О взлетах и падениях Георгия Юматова, о его единственной любви и страшном преступлении читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаГеоргий Юматов родился в Москве 11 марта 1926 года и с детства грезил морем, проведя юность в секциях бокса и гимнастики, чтобы быть достойным сурового флота. В 1942-м, прибавив себе год, пятнадцатилетний мальчишка ушел на фронт, служил сигнальщиком на торпедных катерах, участвовал в штурме Будапешта и Вены, получил несколько ранений и контузий. В августе 1945-го, когда война закончилась, 19-летний боец с россыпью наград, включая орден Ушакова за номером шесть, вернулся в Москву, еще не зная, что судьба готовит ему новую вахту — у кинокамеры.
Попал он в кино случайно: в 1945 году режиссер Григорий Александров заметил в кафе фактурного моряка и пригласил сняться в эпизоде фильма «Весна». Затем последовали небольшие роли у Сергея Эйзенштейна в «Иване Грозном» и у Сергея Герасимова в «Молодой гвардии», после чего на актера обрушилась всесоюзная слава. Фильмография Юматова насчитывает более 100 картин, но подлинным бенефисом стала роль красного командира Алексея Трофимова в «Офицерах» (1971).
«Этот образ для меня собирательный. Своего Трофимова я хотел наделить всем лучшим, что встречал в русских людях, с которыми довелось дойти по дорогам войны до Вены», — писал позже актер.
Интересно, что сам Юматов не считал этот фильм вершиной, называя его поверхностным пересказом истории, но именно фраза «Есть такая профессия — Родину защищать» стала визитной карточкой целого поколения.
Любовь длиною в жизньЕдинственной женщиной в жизни Юматова стала актриса Муза Крепкогорская. Они познакомились в 1947-м на съемках «Молодой гвардии», и Георгий влюбился без памяти, не обращая внимания на тяжелый характер избранницы. Муза, которую актер ласково называл «Музок», стала для него не просто женой, а смыслом существования. Он тратил на неё все гонорары, скупал антиквариат, выполнял любые капризы и даже выдвигал режиссерам ультиматумы: «Если не дадите роль Музе, я не снимусь». При этом в быту царил полный матриархат: Крепкогорская совершенно не занималась хозяйством, предпочитая лежать в кровати с книгой, в то время как Юматов, вернувшись со съемок, вставал к плите и стирал, стараясь не нарваться на скандал.
Самым страшным ударом для фронтовика, мечтавшего о наследниках, стало отсутствие детей. Муза, одержимая идеей сыграть главную роль, делала аборт за абортом, боясь, что беременность помешает карьере. Кульминация наступила, когда ей было уже под сорок: она узнала о беременности уже на позднем сроке, сроке, и Юматов был счастлив. Но его тут же вызвали на длительные съемки, и Муза вновь сделала операцию.
«Юматов, узнав, что и этому малышу не суждено родиться, сразу постарел на несколько лет. Ты не представляешь, какой он был несчастный, каким казался неприкаянным», — вспоминала племянница актрисы.
Врачи сказали, что после этого вмешательства детей у Крепкогорской уже не будет. Актер прощал жене всё: и отсутствие уюта, и слухи о ее романах на стороне, и даже то, что она сама, закодировав его от запоя, могла поставить перед ним бутылку, если ей нужно было его о чем-то уговорить. Он уходил от нее пару раз, но неизменно возвращался, ибо привычка к этой разрушительной любви стала его второй натурой.
Роковой выстрел: версии и слухиК началу 90-х годов слава Юматова померкла, а 5 марта 1994 года произошла трагедия, расколовшая жизнь актера на «до» и «после». Бездетная пара души не чаяла в своей собаке Фросе, и когда та умерла, убитый горем Юматов попросил дворника помочь похоронить любимицу в промерзлой земле. После похорон поднялись в квартиру помянуть. По одной версии, которую озвучивал адвокат Борис Кузнецов, между мужчинами вспыхнула ссора: дворник начал приставать к Музе, а затем позволил себе усомниться в праведности Победы, заявив, что зря Германия не победила.
Оскорбленный фронтовик сделал замечание, в ответ дворник метнул в него кухонный нож, рассекший кожу на голове. В руках актера оказалось охотничье ружье «Зауэр», из которого он не стрелял более 20 лет. Грянул выстрел, ставший смертельным. Защита настаивала, что Юматов не знал, заряжено ли ружье, и выстрелил спонтанно.
Однако существует иная, куда более скандальная версия, которую спустя годы после смерти обоих супругов обнародовал режиссер Виктор Мережко. По его словам, убийцей была сама Муза Крепкогорская, а Георгий Александрович, как настоящий офицер, взял ее вину на себя.
Так или иначе, Юматова арестовали. Он провел два месяца в «Матросской тишине», и ему грозило до 10 лет тюрьмы, но к 50-летию Победы его амнистировали как участника войны, и в конце 1995 года дело закрыли.
Последние годы жизни ЮматоваПосле выхода из тюрьмы Георгий Александрович сильно изменился. По словам близких, он сам наказал себя строже суда: бросил пить и начал ходить в церковь, но так и не смог простить себя. Режиссеры, опасаясь проблем, перестали приглашать его сниматься. Здоровье, подорванное войной и годами стресса, дало сбой — врачи диагностировали аневризму брюшной аорты. 4 октября 1997 года аорта разорвалась. Юматов умер на руках у Музы, которая успела вызвать скорую, но врачи были бессильны. Похоронили народного артиста на Ваганьковском кладбище.
Муза Крепкогорская пережила мужа всего на два года. Говорят, после его смерти она словно почернела от горя и поняла, что всю жизнь прожила за мужем, как за каменной стеной. Жить было не на что — пенсии едва хватало, вдова распродавала остатки того самого антиквариата, который когда-то с любовью собирал для нее Юматов. Горькую потерю Крепкогорская заливала коньяком. Красивая женщина опустилась на дно так быстро, что через год ее невозможно было узнать. Ее похоронили рядом с супругом, и теперь они навечно вместе.