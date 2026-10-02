Дочь Михаила Задорнова Елена показала родителей в молодости — фото
Дочь российского юмориста Михаила Задорнова Елена Задорнова-Тартуси опубликовала архивную фотографию своих родителей. На снимке артист запечатлен вместе с супругой Еленой Бомбиной в молодости.
Кадр появился в сторис художницы в Instagram*. На фотографии Задорнов и Бомбина позируют, прижавшись друг к другу. Женщина закрывает глаза рукой от яркого солнца.
Михаил Задорнов и Елена Бомбина официально зарегистрировали брак 21 июня 2007 года. Они оставались супругами до смерти юмориста в 2017 году. При этом их отношения начались значительно раньше — будущие супруги познакомились и стали жить вместе еще в середине 1980-х годов. Елена Задорнова-Тартуси стала единственным ребенком Михаила Задорнова и Елены Бомбиной.
Ранее Альбина Джанабаева опубликовала редкий кадр с подросшей дочерью от Меладзе и спровоцировала бурные споры. Подробности — в нашем материале.
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