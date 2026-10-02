«Дико выглядит в зеркале»: Журналист Парфенов заявил, что у него «лопнули оба глаза»

02 октября 2026, 23:02

У журналиста Парфенова лопнули глазные сосуды

Леонид Парфенов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Журналист Леонид Парфенов рассказал о проблемах со зрением, которые, по его словам, возникли из-за продолжительного использования гаджетов. Об этом он сообщил в одном из интервью, пишет «Лента.ру».





Парфенов отметил, что иногда проводил за экранами около десяти часов в день. Информация приводится 2 октября. Журналист в шутку связал проблемы с глазами с тем, что занимается «чушью».





«В какой-то момент у меня лопнули оба глаза. (...) Буквально красная лампочка в прямом смысле слова загорается. Глаза отказались работать в какой-то момент. Даже не прожилки. Красные целиком, и просто черный зрачок. Это дико выглядит в зеркале», — прокомментировал он.