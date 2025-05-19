Суд признал незаконным перевод Алексея Блиновского 9 млн руб. для своего отца

Слева направо: Елена и Алексей Блиновские и адвокат Наталья Сальникова (Фото РИА Новости/Григорий Сысоев)
Перевод Алексея Блиновского на сумму в почти девять миллионов рублей для своего отца признал незаконным арбитражный суд столицы.
Как пишет РЕН ТВ, муж блогера Елены Блиновской отправил родственнику 8 997 165, 21 рубля, указав в наименовании платежа «материальная помощь». Теперь эти деньги взыщут с супругов, поскольку их имущество общее.
Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года по статье об уклонении от уплаты налогов. «Королева марафонов» хотела покинуть страну на машине, но ее взяли по пути. Следователи считают, что фигурантка уголовного дела дробила бизнес, не заплатив налоги на доходы на общую сумму свыше 918 миллионов за 2019-2021 гг.
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Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года по статье об уклонении от уплаты налогов. «Королева марафонов» хотела покинуть страну на машине, но ее взяли по пути. Следователи считают, что фигурантка уголовного дела дробила бизнес, не заплатив налоги на доходы на общую сумму свыше 918 миллионов за 2019-2021 гг.
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