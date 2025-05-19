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Суд признал незаконным перевод Алексея Блиновского 9 млн руб. для своего отца

Слева направо: Елена и Алексей Блиновские и адвокат Наталья Сальникова (Фото РИА Новости/Григорий Сысоев)

Слева направо: Елена и Алексей Блиновские и адвокат Наталья Сальникова (Фото РИА Новости/Григорий Сысоев)

Перевод Алексея Блиновского на сумму в почти девять миллионов рублей для своего отца признал незаконным арбитражный суд столицы.
Как пишет РЕН ТВ, муж блогера Елены Блиновской отправил родственнику 8 997 165, 21 рубля, указав в наименовании платежа «материальная помощь». Теперь эти деньги взыщут с супругов, поскольку их имущество общее.

Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года по статье об уклонении от уплаты налогов. «Королева марафонов» хотела покинуть страну на машине, но ее взяли по пути. Следователи считают, что фигурантка уголовного дела дробила бизнес, не заплатив налоги на доходы на общую сумму свыше 918 миллионов за 2019-2021 гг.

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#елена блиновская
Роскомнадзор оштрафовал блогера Настю Ивлееву на 30 тыс. руб.
19 мая 2025, 22:34

Настя Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)

На 30 тысяч рублей оштрафовал Роскомнадзор (РКН) блогера Анастасию Ивлееву. Скриншот задолженности опубликовал Telegram-канал «Светский хроник». Причиной указано нарушение в области предпринимательства и деятельности саморегулируемых организаций в сфере деятельности РКН.
Перед этим блогершу штрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Девушка пыталась обжаловать решение суда, но проиграла.

Несколько дней назад журналист Андрей Малахов заявлял на шоу Alekó in my bag, что готов пообщаться с Ивлеевой. По мнению экс-ведущего программы «Пусть говорят», интервью помогло бы девушке максимально раскрыться. При этом беседа должна быть не двухчасовой, а длиться несколько дней.

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«Очень нравится»: Агутин раскрыл свое любимое занятие
Агутину нравится писать песни на заказ
19 мая 2025, 21:24

Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцу Леониду Агутину очень нравится писать песни на заказ, связанные с определенным женским именем. Об этом исполнитель рассказал журналистам на презентации своего альбома «Надежда. Вера. Любовь» совместно с VK.
«Очень нравится, потому что есть повод для написания. Заказ — это же вызов», — пояснил музыкант.
Агутин добавил, что просто так никогда бы не сел писать песню, к примеру, про Марину, однако при заказе есть конкретный повод.

«Я очень люблю писать женские имена», — прокомментировал он.
Что примечательно, ранее певец жаловался на то, что фанатки не расписывают его подъезд. При этом, по словам Леонида, фанатки сдерживаются в Москве, а вот на гастролях может быть всякое.

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#россия
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#шоу-бизнес
#новости
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«Никому не рассказывала»: об Анне Асти снимут документальный фильм
Об Анне Асти снимут документальный фильм
19 мая 2025, 20:27

Анна Дзюба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

О певице Анне Асти (Анна Дзюба) снимут документальный фильм. Как пишет Telegram-канал Rocket Mag, певица рассказала, что в картине покажут множество внутренних историй. В частности, самое первое прослушивание ее альбома и домашнюю обстановку.
«Я делала альбом сама совершенно, я никому не рассказывала про песни, ни единая душа об этом не знала», — сказала Асти на пресс-конференции в Москве.

Исполнительница добавила, что в ее жизни нет второстепенных моментов, даже во время сна. По словам звезды, она мало спит. Важным и интересным она считает абсолютно все. Она резюмировала, что есть «интимные» моменты, которые «не для социальных сетей».

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#звёзды
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Татьяна Буланова хочет обвенчаться с молодым мужем
19 мая 2025, 19:56

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Певица Татьяна Буланова рассказала, что хочет обвенчаться со своим молодым супругом Валерием Рудневым. Как пишет Telegram-канал «ЗвездаПад», мужчина сам предложил совершить обряд.
«Он [муж] хоть и относительно молодой человек, но очень зрелый, такой умный, правильный. Пока не знаю [когда венчание] — гастроли, может быть, летом там свободнее будет, не знаю, посмотрим», — сказала исполнительница.
Недавно Руднев и Буланова впервые за долгое время появились на публике вместе. На женщине было алое бархатное платье, винтажные черные туфли на каблуке. Образ дополнили брошь в виде солнца и люксовая кожаная сумка.

Избранник звезды проживает в Москве, а Татьяна большую часть времени находится в Северной столице, но иногда пара находит время вместе отдохнуть.

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Виктория Боня взошла на Эверест
Виктория Боня покорила Эверест
19 мая 2025, 19:36

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Виктория Боня покорила Эверест, поднявшись на вершину 8848 метров со второго раза. Событие произошло утром в понедельник, 19 мая.
В начале текущего месяца Виктория говорила, что хочет возобновить восхождение на гору, несмотря на плохое самочувствие. По словам экс-участницы телестройки «Дом-2», у нее до сих пор слабость после болезни, но 60-летняя женщина взошла на гору, чем покорила Боню.

Перед этим селебрити признавалась, что готова отдать жизнь ради восхождения на Эверест. Теперь звезда хочет отдохнуть в поселке Намче-Базар, где будет три или четыре дня. Сейчас Виктория Боня вернулась в лагерь. В ее соцсети можно найти процесс восхождения.

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