Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной
Тверской суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денег. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат Митрошиной ходатайствовал о замене меры пресечения на запрет определенных действий. По словам защиты, блогер полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере более 200 миллионов рублей, активно сотрудничает со следствием и предоставляет подробные показания.
Напомним, в марте этого года Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. Следствие утверждает, что она получила более 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов и попыталась легализовать часть этой суммы, купив недвижимость в Москве.
