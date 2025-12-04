Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

04 декабря 2025, 11:30

Суд на полгода продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/ Юрий Кочетков)

Тверской суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денег. Об этом сообщает РИА Новости.