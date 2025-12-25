Суд рассмотрит иск Лурье против Долиной о выселении звезды из квартиры
Московский городской суд рассмотрит гражданское дело по иску Полины Лурье к Ларисе Долиной, Ангелине Долиной и Александре Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы.
Речь идет о рассмотрении исковых требований в части прекращения права пользования жилым помещением и выселения ответчиков. Интересы несовершеннолетней Александры Долиной в процессе представляет ее законный представитель — Ангелина Долина.
Иск подан Полиной Лурье, которая требует признать утратившим право пользования жилым помещением и выселить указанных лиц.
Читайте также: