Долина дала первый концерт в Москве после квартирного спора и собрала почти полный зал
Концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter собрал практически полный зал. Об этом пишет РИА Новости.
Выступление состоялось 24 декабря на площадке, рассчитанной на 93 места. К началу концерта подавляющее большинство мест за столиками и у барной стойки оказались заняты. Билеты раскупили, несмотря на приличную стоимость (от 9,5 до 15,5 тысячи рублей за одно место).
Перед началом шоу Долина поблагодарила зрителей за посещение мероприятия и выразила желание подарить им хорошее настроение с помощью музыки. В своей программе певица исполнила такие известные композиции, как «Льдинка», «Я не умею танцевать» и «Три белых коня».
Бабушка разгромила квартиру после неудачной попытки вернуть её по схеме Долиной
Этот концерт стал первым сольным выступлением Долиной после вердикта Верховного суда по её квартирному спору 16 декабря. Напомним, что в суде отменили решения нижестоящих инстанций по делу певицы, которая под влиянием мошенников продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 миллионов рублей.
В итоге право собственности осталось за покупательницей.
Ранее стало известно, что организаторы отменили концерт Долиной в Туле, запланированный на 4 января. Самая вероятная причина — низкий спрос на билеты.