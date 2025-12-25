Долина дала первый концерт в Москве после квартирного спора и собрала почти полный зал

25 декабря 2025, 00:20

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter собрал практически полный зал. Об этом пишет РИА Новости.





Выступление состоялось 24 декабря на площадке, рассчитанной на 93 места. К началу концерта подавляющее большинство мест за столиками и у барной стойки оказались заняты. Билеты раскупили, несмотря на приличную стоимость (от 9,5 до 15,5 тысячи рублей за одно место).



Перед началом шоу Долина поблагодарила зрителей за посещение мероприятия и выразила желание подарить им хорошее настроение с помощью музыки. В своей программе певица исполнила такие известные композиции, как «Льдинка», «Я не умею танцевать» и «Три белых коня».



