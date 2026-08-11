Суд рассмотрит иск о взыскании алиментов с известного российского актера
Суд в Москве зарегистрировал иск о взыскании алиментов с актера Данилы Козловского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Заявительницей оказалась актриса Ольга Зуева, с которой артист состоял в отношениях до 2021 года. В материалах говорится, что дело касается выплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Другие подробности требований не раскрываются.
Напомним, в 2020 году у Зуевой и Козловского родилась дочь. При этом официально брак пара не регистрировала. Ранее Зуева уже подавала аналогичное заявление, однако его вернули, поскольку требования должны были рассматриваться в порядке приказного производства.
Стоит отметить, что сейчас Козловский состоит в отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной, которая в мае этого года сообщила о рождении их общего сына.
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