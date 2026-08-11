Суд рассмотрит иск о взыскании алиментов с известного российского актера

11 августа 2026, 15:24

Суд в Москве зарегистрировал иск о взыскании алиментов с актера Козловского

Данила Козловский (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Суд в Москве зарегистрировал иск о взыскании алиментов с актера Данилы Козловского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.