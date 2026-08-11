«Аэрофлот» разъяснил ситуацию с пропуском Волочковой рейса на Мальдивы

11 августа 2026, 14:32

«Аэрофлот» отреагировал на жалобы Волочковой по пропуску рейса на Мальдивы

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Авиакомпания «Аэрофлот» официально ответила на жалобы народной артистки России Анастасии Волочковой, которая не смогла вылететь на Мальдивы из-за опоздания на рейс. Заявление перевозчика 11 августа опубликовали в Telegram-канале компании.