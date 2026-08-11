«Аэрофлот» разъяснил ситуацию с пропуском Волочковой рейса на Мальдивы
Авиакомпания «Аэрофлот» официально ответила на жалобы народной артистки России Анастасии Волочковой, которая не смогла вылететь на Мальдивы из-за опоздания на рейс. Заявление перевозчика 11 августа опубликовали в Telegram-канале компании.
В пресс-службе пояснили, что время окончания посадки всегда указано на посадочных талонах и табло в аэропорту, а также дублируется голосовыми объявлениями по громкой связи в терминале. Согласно полученным данным, балерина и её спутник прибыли к выходу на посадку спустя несколько минут после того, как сделали финальные объявления.
В «Аэрофлоте» уточнили, что пассажиры отсутствовали у гейта с самого начала посадки на рейс. В 22:16 их зафиксировали камеры наблюдения — они направлялись от ресторанной зоны терминала, которая находится на значительном удалении от выхода. При этом компания подчеркнула, что опаздывающих неоднократно приглашали на посадку, однако завершилась она строго в 22:15.
На борту воздушного судна находились 385 пассажиров, включая 60 детей. В авиакомпании отметили, что задержка рейса из-за опоздания отдельных путешественников была невозможной.
Ранее в тот же день Волочкова опубликовала в соцсетях видео из аэропорта, на котором она скандалила с сотрудниками «Аэрофлота». Танцовщица назвала происходящее «беспределом» и пожаловалась, что её не пускают на борт. Она также сообщила, что вместе с ней рейс пропустили семьи с детьми из Таджикистана.
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