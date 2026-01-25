«Одни шестёрки»: Друг Юрия Рыманова раскрыл мистическую деталь в трагедиях «Любэ»

25 января 2026, 17:24

Друг Юрия Рыманова заявил о странном совпадении в датах смерти гитаристов «Любэ»

Фото: Istock/OLEKSII KRIACHKO

Друг и коллега Юрия Рыманова Иван рассказал о музыканте и указал на любопытную деталь в датах смерти трёх гитаристов группы «Любэ». Слова приятеля музыканта приводит издание VOICE.





Юрий Рыманов скончался в 69 лет. Иван считает эту смерть не случайной. Он напомнил о гибели других гитаристов группы: Александр Николаев погиб в автокатастрофе 7 августа 1996 года, Николая Усанова убили 19 апреля 2016 года, а теперь умер Юрий Рыманов — 24 января 2026 года.

«Там странная закономерность... Одни шестёрки», — заявил мужчина.