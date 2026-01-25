«Одни шестёрки»: Друг Юрия Рыманова раскрыл мистическую деталь в трагедиях «Любэ»
Друг Юрия Рыманова заявил о странном совпадении в датах смерти гитаристов «Любэ»
Друг и коллега Юрия Рыманова Иван рассказал о музыканте и указал на любопытную деталь в датах смерти трёх гитаристов группы «Любэ». Слова приятеля музыканта приводит издание VOICE.
Юрий Рыманов скончался в 69 лет. Иван считает эту смерть не случайной. Он напомнил о гибели других гитаристов группы: Александр Николаев погиб в автокатастрофе 7 августа 1996 года, Николая Усанова убили 19 апреля 2016 года, а теперь умер Юрий Рыманов — 24 января 2026 года.
«Там странная закономерность... Одни шестёрки», — заявил мужчина.Ещё один друг Рыманова, Александр Михайлов, сообщил, что музыкант передал ему свою гитару, которая ранее принадлежала артисту, умершему в 2022 году. Михайлов назвал Рыманова очень отзывчивым человеком.