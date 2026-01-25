25 января 2026, 17:35

Владимир Мулявин (Фото: скриншот д/ф «Владимир Мулявин. Песняры — молодость моя»)

Владимир Мулявин — человек, который создал саундтрек к эпохе. Музыкант-самородок, превративший белорусский фольклор во всенародные хиты, и бессменный лидер легендарных «Песняров», голос которых знала вся страна от Калининграда до Владивостока. Его песни — «Беловежская пуща», «Вологда», «Алеся» — стали частью культурного кода миллионов. 26 января 2003 великого артиста не стало. О творческом триумфе и личных драмах, которые стали платой за гениальность, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Мулявина За кулисами славы: семейные трагедии и раскол в коллективе Последние аккорды: авария, борьба и прощание



Биография Владимира Мулявина

Владимир Мулявин (Фото: скриншот д/ф «Владимир Мулявин. Песняры — молодость моя»)

За кулисами славы: семейные трагедии и раскол в коллективе

Владимир Мулявин (Фото: скриншот д/ф «Владимир Мулявин. Песняры — молодость моя»)

«Получилось, Валера прикрыл собой кого-то из нас», — с горечью говорил Борткевич.

Последние аккорды: авария, борьба и прощание

Владимир Мулявин (Фото: скриншот д/ф «Владимир Мулявин. Песняры — молодость моя»)

«Все мы ходим по лезвию. Одно неосторожное движение и...».