Загадочная гибель брата, раскол «Песняров» и смерть сына: жизненные перипетии легенды Белоруссии Владимира Мулявина
Владимир Мулявин — человек, который создал саундтрек к эпохе. Музыкант-самородок, превративший белорусский фольклор во всенародные хиты, и бессменный лидер легендарных «Песняров», голос которых знала вся страна от Калининграда до Владивостока. Его песни — «Беловежская пуща», «Вологда», «Алеся» — стали частью культурного кода миллионов. 26 января 2003 великого артиста не стало. О творческом триумфе и личных драмах, которые стали платой за гениальность, читайте в материале «Радио 1».
Биография Владимира МулявинаРодина Владимира Мулявина — суровый Свердловск (ныне Екатеринбург), где он родился 12 января 1941 года. Музыка жила в семье: дед держал магазины до революции, отец, рабочий завода «Уралмаш», хорошо играл на гитаре. Но детство не было безоблачным. Отец ушёл из семьи еще до того как будущая звезда сцены пощел в школу, и чтобы помочь матери, подросток Володя начал играть на гитаре в переходах и поездах, зарабатывая на еду.
Его первым и, возможно, самым важным учителем стал бывший политзаключённый Александр Навроцкий, разглядевший в мальчике не просто талант, а фанатичную работоспособность. Именно он подготовил его к поступлению в музыкальное училище, откуда Мулявина вскоре отчислили. Формальная причина — «преклонение перед западной музыкой» и увлечение джазом. Этот бунтарский дух, нежелание вписываться в каноны, станет его творческим кредо на всю жизнь.
Его профессиональный путь начался с работы артистом-инструменталистом в филармониях Тюмени, Томска, Читы. Судьбоносным стал 1963 год, когда он вслед за своей первой женой, артисткой Лидией Кармальской, переехал в Минск. Здесь, в Белорусской государственной филармонии, после службы в армии, где он уже собирал музыкальные коллективы, и родилась в 1968 году группа «Лявоны». А 1 сентября 1969 года ансамбль, исполнявший белорусские народные песни в современной, энергичной аранжировке, получил звучное имя «Песняры».
Триумф был стремительным. Уже в 1970 году «Песняры» стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. А дальше — покорение международных фестивалей в Сопоте, Каннах, Гаване и историческое турне по США в 1976 году, которое журналисты окрестили «русским вторжением». Мулявин, родившийся на Урале, настолько проникся белорусской культурой, что выучил язык и сделал его мелодику своей визитной карточкой. Говорили, что даже Джон Леннон отмечал, что «Песняры» — лучшее, что он слышал из СССР. Хиты «Беловежская пуща», «За полчаса до весны», «Касіў Ясь канюшыну» звучали из каждого окна, а пластинки коллектива расходились миллионными тиражами.
За кулисами славы: семейные трагедии и раскол в коллективеЗа ослепительным светом софитов скрывалась череда личных драм, которые словно злой рок преследовали Владимира Мулявина. Самой страшной и невосполнимой потерей стала загадочная гибель старшего брата Валерия, который тоже был участником «Песняров». Летом 1973 года во время гастролей в Ялте, после скромного празднования дня рождения коллеги, 34-летний Валерий Мулявин отправился на встречу и не вернулся. Утром его тело нашли на набережной. Официальная версия — несчастный случай: якобы он оступился, упав с парапета. Но сами музыканты и семья в это никогда не верили.
Леонид Борткевич, солист «Песняров», рассказывал шокирующие подробности: по слухам, местные уголовники «проиграли в карты» одного из артистов, и жертвой стал Валерий.
«Получилось, Валера прикрыл собой кого-то из нас», — с горечью говорил Борткевич.
Дело было быстро закрыто, виновных не нашли. В день гибели брата Владимиру и его коллективу под давлением сверху пришлось выйти на сцену и отыграть концерт. Это был невероятный акт мужества перед лицом невыразимой боли.
Личная жизнь Мулявина также была полна потрясений. Он был трижды женат, отец четверых детей. После развода с первой женой отношения со старшим сыном Владимиром, его тезкой, складывались трудно. Судьба сына стала еще одним горьким ударом: унаследовав отцовский талант, он попытался выступать с «Песнярами», но проблемы с законом и наркотики привели его в тюрьму, где в 2006 году он трагически погиб.
Не обошли Мулявина стороной и творческие разногласия. На пике популярности начались конфликты внутри коллектива, приведшие к расколу и появлению нескольких групп с похожими названиями. Слава, давшая ему всё, потребовала страшной платы.
Последние аккорды: авария, борьба и прощаниеВесной 2002 года жизнь Владимира Мулявина вновь переломилась. 14 мая он попал в жуткую аварию на трассе под Минском, получив перелом позвоночника. С этого момента и до конца своих дней он был прикован к постели и инвалидной коляске. Восемь месяцев мучительной борьбы за жизнь прошли в больницах Минска и Москвы. Даже в этом состоянии он не сдавался. В своем последнем интервью, которое дал украинскому другу в московском госпитале имени Бурденко, Мулявин философски размышлял о судьбе:
«Все мы ходим по лезвию. Одно неосторожное движение и...».
Он просил не фотографировать себя, говоря: «Не хочу, чтобы меня видели беспомощным». Но при этом твердо верил: «Я буду жить еще очень долго». Спазмы сосудов, полный паралич тела — его организм не выдержал. 26 января 2003 года, всего через две недели после своего 62-го дня рождения, Владимир Мулявин скончался.
С ним прощались в двух столицах — Москве и Минске. Его похоронили на Восточном кладбище Минска, на аллее почетных граждан. Памятник на могиле — скульптура человека с гитарой, будто уснувшего навсегда. Рядом позже была похоронена его третья жена, актриса Светлана Пенкина, ради ухода за мужем оставившая карьеру.
Его музыка пережила его. Бульвар его имени в Минске, мемориальная доска на доме, звезда на Площади Звёзд в Москве — это лишь формальные знаки памяти. Истинный памятник — это его песни, которые до сих пор звучат, объединяя поколения. Владимир Мулявин заплатил страшную цену за свой дар, но его наследие, пронизанное и светлой грустью, и невероятной жизненной силой, осталось с нами навсегда.