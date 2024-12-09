«Видео тоже норм»: в сеть слили интимные фото Анны Asti, что за мужчина был с ней на ролике, реакция мужа и коллег

Анна Asti (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
В сеть слили интимные фото и видео Анны Asti
Анна Asti сообщила, что стала жертвой преступников. По ее словам, злоумышленники проникли в её телефон и похитили интимные снимки.
«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои приватные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это грубое нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию», — отметила артистка.
По словам певицы, снимки были отправлены ее мужу Станиславу Юркину, а видеоролик не имеет к ней никакого отношения.
Реакция супруга
Анна Asti отметила, что в этот сложный период её жизни муж Станислав полностью поддерживает её. 44-летний бизнесмен старается успокоить свою жену, уверяя, что они вместе справятся с возникшими трудностями.
«Последние полгода я испытывала настоящий кошмар, так как с июля нас с Стасом шантажировали, требуя огромные суммы денег. У нас всё хорошо. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы», — обратилась Анна к пользователям сети и журналистам.
Станислав Юркин в свою очередь, оставил под публикации супруги в соцсети комментарий: «Я тебя люблю! Ты моя самая красивая девочка».
Анна Asti с супругром Станиславом Юркиным (Фото:соцсети)
Что о сливе говорят коллеги
Певицу поддержала её коллега Виктория Дайнеко: «Аня, мне очень жаль, что с тобой это произошло! Желаю сил пережить все трудности».
Также ситуацию Анны Asti в своем телеграм-канале прокомментировала Лера Кудрявцева.
«Анна Asti. Слитые фото и видео интимного характера. Мне есть что сказать. Во-первых, вы заметили тенденцию последних лет, что наши паблики не разводят грязь про своих? Ну, может, чуть потроллят и все. Мне нравится эта политика. Во-вторых, на фото Аня с красивой фигурой, и что там такого, я реально не понимаю. В-третьих, видео тоже норм, радуемся, что есть интимная жизнь, — молодец! Поэтому порадуемся за красивую Аню», — заявила телеведущая.
Муж Станислав Юркин
В конце апреля 2019 года Анна Asti познакомилась со своим будущим супругом Станиславом Юркиным. Ее избранник — успешный ресторатор из Москвы и владелец «Kultura Bar», известного своей уникальной коллекцией напитков.
Ранее он занимался продажей брендовой одежды, но позже закрыл этот бизнес. На момент встречи с Анной Станислав был женат. Его бывшая супруга, стилист Яна Симакова, также была его бизнес-партнером. После развода они сумели сохранить дружеские отношения и совместно воспитывают дочь Варвару, с которой Станислав активно проводит время. Варвара хорошо ладит с новой избранницей отца.
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