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«Видео тоже норм»: в сеть слили интимные фото Анны Asti, что за мужчина был с ней на ролике, реакция мужа и коллег

Анна Асти прокомментировала слив своих интимных фотографий в Сеть
Анна Asti (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Анна Asti (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певица Анна Дзюба, наиболее известная под псевдонимом Asti, столкнулась с мошенничеством — в интернет утекли ее откровенные фотографии и видео эротического содержания. Кто был изображен вместе с ней на роликах и как на слив отреагировал ее супруг расскажет «Радио 1».

В сеть слили интимные фото и видео Анны Asti


Анна Asti сообщила, что стала жертвой преступников. По ее словам, злоумышленники проникли в её телефон и похитили интимные снимки.



«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои приватные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это грубое нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию», — отметила артистка.

По словам певицы, снимки были отправлены ее мужу Станиславу Юркину, а видеоролик не имеет к ней никакого отношения.

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Реакция супруга


Анна Asti отметила, что в этот сложный период её жизни муж Станислав полностью поддерживает её. 44-летний бизнесмен старается успокоить свою жену, уверяя, что они вместе справятся с возникшими трудностями.

«Последние полгода я испытывала настоящий кошмар, так как с июля нас с Стасом шантажировали, требуя огромные суммы денег. У нас всё хорошо. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы», — обратилась Анна к пользователям сети и журналистам.

Станислав Юркин в свою очередь, оставил под публикации супруги в соцсети комментарий: «Я тебя люблю! Ты моя самая красивая девочка».

Анна Asti с супругром Станиславом Юркиным (Фото:соцсети)

Что о сливе говорят коллеги


Певицу поддержала её коллега Виктория Дайнеко: «Аня, мне очень жаль, что с тобой это произошло! Желаю сил пережить все трудности».

Также ситуацию Анны Asti в своем телеграм-канале прокомментировала Лера Кудрявцева.

«Анна Asti. Слитые фото и видео интимного характера. Мне есть что сказать. Во-первых, вы заметили тенденцию последних лет, что наши паблики не разводят грязь про своих? Ну, может, чуть потроллят и все. Мне нравится эта политика. Во-вторых, на фото Аня с красивой фигурой, и что там такого, я реально не понимаю. В-третьих, видео тоже норм, радуемся, что есть интимная жизнь, — молодец! Поэтому порадуемся за красивую Аню», — заявила телеведущая.

Муж Станислав Юркин


В конце апреля 2019 года Анна Asti познакомилась со своим будущим супругом Станиславом Юркиным. Ее избранник — успешный ресторатор из Москвы и владелец «Kultura Bar», известного своей уникальной коллекцией напитков.

Ранее он занимался продажей брендовой одежды, но позже закрыл этот бизнес. На момент встречи с Анной Станислав был женат. Его бывшая супруга, стилист Яна Симакова, также была его бизнес-партнером. После развода они сумели сохранить дружеские отношения и совместно воспитывают дочь Варвару, с которой Станислав активно проводит время. Варвара хорошо ладит с новой избранницей отца.

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#шоу-бизнес
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Mash: Jay-Z добавлен в иск против P. Diddy по ​обвинению в изнасиловании 13-летней
09 декабря 2024, 04:50

Шон Картер aka Jay-Z (Фото: соцсети Шона Картера)

Рэпер Jay-Z оказался в числе обвиняемых в деле об изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло в 2000 году. На момент изнасилования жертве было 13 лет. Ранее иск был подан против другого известного исполнителя, Шона Комбса (известного как P. Diddy), но позднее заявительница включила в список ответчиков и Шона Картера (Jay-Z), передает Mash.
Предположительно, инцидент произошел на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. По заявлению обвинения, 13-летняя девочка пришла без билета, но ее тут же выловили так называемые «секс-скауты» Пи Дидди. Девочке предложили подписать документ о неразглашении, после чего ребенок подвергся насилию.

В документах говорится, что обвиняемые использовали алкоголь и запрещенные вещества, чтобы склонить ее к действиям против воли. Сначала напоили, а затем Diddy и Jay-Z изнасиловали девочку прямо на глазах другой гостьи. Потерпевшая сумела ударить одного из насильников, после чего ей удалось сбежать.

Изначально иск был анонимно подан только против P. Diddy, которому также предъявлены обвинения в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и других преступлениях. Однако недавно жертва добавила обвинение против Шона Картера.

На момент подачи иска Шон Комбс находится под стражей в Бруклине. В свою очередь, представители Jay-Z отрицают все обвинения и заявляют, что в деле имеются признаки попыток шантажа.

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«Вывезли все, что можно»: Консьержка рассказала, кто делит наследство Ирины Мирошниченко и что происходит в ее квартире
08 декабря 2024, 16:52

Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года в возрасте 81 года. После себя актриса оставила богатое наследство, в которое входили 2 квартиры в центре Москвы, загородный дом и сберегательные счета. Кому досталось имущество знаменитой актрисы после ее смерти читайте в материале «Радио 1».


Три брака, а наследников нет


Михаил Филиппович Шатров (Фото: РИА Новости/Борис Кауфман)

Ирина Мирошниченко впервые вышла замуж в 18 лет. Ее муж, Михаил Шатров, был старше на десять лет и стал для молодой актрисы надежной опорой и поддержкой. Вскоре Ирина забеременела. Тогда актриса была в самом начале своей карьеры и, побоявшись больше не вернуться на сцену, Мирошниченко сделала аборт. Через 12 лет брака с Шатровым Ирина решила уйти от него к другому мужчине, которого сильно полюбила.

Витаутас Жалакявичюс (Фото: РИА Новости/Фред Гринберг)

Новым избранником актрисы стал режиссер Витаутас Жалакявичюс. Их отношения были страстными и эмоциональными, что очень быстро утомило Ирину Мирошниченко. Через полгода совместной жизни пара рассталась.

Третий брак у звезды был с Игорем Васильевым. От него актриса тоже могла родить ребенка, но беременность закончилась абортом, потому что плотный концертный график не позволял стать матерью. Этот брак Ирина тоже не очень берегла и через 5 лет последовал развод.

Актриса сама выбрала свой путь. Она пожертвовала своим женским счастьем ради сцены. Как говорила сама Мирошниченко, она навсегда теперь замужем за театром.

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Поиски будущих владельцев многомиллионного наследства


После смерти актрисы журналисты выдвигали много версий по поводу того, кому же достанется все нажитое звездой. Ходили слухи, что Мирошниченко написала завещание на свою сиделку. Позже адвокат актрисы Александр Добровинский заявлял, что наследство Ирины Мирошниченко может перейти в собственность правительства Москвы. Некоторые СМИ писали, что в соответствии с пожеланиями поклонников, актриса решила оставить свое имущество музею, чтобы сохранить память о своей жизни и творчестве для будущих поколений. Но, по прошествии полугода, законные наследники всё же нашлись.

Кому теперь принадлежит имущество актрисы


Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Как оказалось, у Мирошниченко были племянники от ее единоутробного брата Рудольфа. Завещание актриса не успела написать, поэтому распределение имущества происходило между дальними родственниками по закону. Стоит отметить, что племянники артистки были на ее похоронах и имуществом интересоваться стали сразу после смерти.

Со слов консьержки, работающей в доме, где жила актриса, ее родственники начали частенько захаживать в квартиру. Племянники никогда не жили с актрисой и не навещали её, но имущество начали делить активно.

«Вывезли все, что можно. Говорили, что будут продавать эту квартиру», — рассказала консьержка в эфире шоу «Ты не поверишь!».

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#квартиры
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Порно с Тарзаном ради денег: чем закончился скандал с изменой в семье Королевой, где сейчас любовница
07 декабря 2024, 20:44

Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко (Фото: РИА Новости/Виталий Безруких)

Знаменитый муж Наташи Королевой неоднократно обвинялся в изменах, но подтверждений никогда не находилось. Анастасия Шульженко оказалась хитрее и засняла на видео факт измены в совместном доме Королевой и Глушко. После того как любовница покинула «место съёмок», в квартире пропали ювелирные изделия и крупная сумма денег. Чем закончился громкий скандал в семье звёздной пары и кто виноват в случившемся читайте в материале «Радио 1».


Актриса, про которую никто не знал


Анастасия Шульженко (Фото: соцсети)

До скандала с порнографическим видео измены Тарзана про актрису кино Анастасию Шульженко никто не слышал. В 2020 году она решила сама заявить о себе и показала интимное видео в шоу «На самом деле». На федеральном канале девушка призналась, что состоит в отношениях с Сергеем Глушко более 1,5 лет и ждет от него ребенка.

«У меня случилась задержка. Я сделала тест на беременность, он оказался положительным. Когда я сообщила об этом Сергею, он никак не отреагировал. Мне было настолько по-женски обидно, что я не смогла молчать и решила рассказать о нас», — откровенничала Анастасия на шоу.
Время показало, что все сказанное Анастасией Шульженко оказалось ложью. Все, кроме факта физической измены Наташе Королевой. Сергею Глушко пришлось признать измену перед публикой и перед женой.

«Да, это сделал я. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200 процентов. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы это произошло», — говорит Сергей на видео у себя в соцсетях.

Наташа Королева не просто простила мужа, но и встала на его защиту.

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Скандальное видео


Анастасия Шульженко и Милана-Екатерина Некруц (Фото: соцсети)

Сергей Глушко рассказал другую версию появления компрометирующего видео. Якобы он, под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали», вступил в сексуальную связь с двумя девушками. Анастасия Шульженко с подругой спланировали не только снять компрометирующее видео, но и ограбить звезду. Наташа Королева, вернувшись из отпуска, обнаружила пропажу ювелирных украшений на пять миллионов рублей и недосчиталась трех тысяч евро. Пара вынуждена была написать заявление в полицию.

По подозрению в краже задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц, больше известная как поп-певица Милана Миломанова. Именно она была автором интимного видео с Тарзаном и Анастасией Шульженко. Видео, на тот момент распространившееся в сети, было признано порнографическим и Миломановой была добавлена статья за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.

«На меня повесили абсолютно всё: и кражу, и съемку, и распространение порно. Статьи серьезные, срок грозит не маленький. У меня только один вопрос к Наталье: «Почему я!?». Ведь кто раздвигал ноги? Шульженко! Кто отнес видео на телеканал? Шульженко! Кто мечтал о славе и деньгах? Шульженко! И прошу заметить, и то, и другое она получила! А я же стала козлом отпущения», — рассказала Миломанова корреспондентам KP.RU.

Шульженко вышла сухой из воды


Анастасия Шульженко (Фото: соцсети)

Сергей Глушко не первая жертва Шульженко, она уже проделывала подобные махинации с видео. Ранее ее жертвой тоже был известный стриптизер. В обоих случаях Шульженко удалось выйти сухой из воды. После скандала с Тарзаном Анастасия пропала из поля зрения публики. Но в начале декабря этого года ее снова заметили на светском мероприятии. Она появилась на дне рождения бывшей избранницы Вячеслава Гришечкина, Дианы Бичаровой. Шульженко появилась в цветущем виде и с улыбкой на лице. Анастасия сменила имидж и вышла замуж. KP.RU пишет, что Шульженко за время отсутствия на виду у публики успела стать мамой.

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«Дневник о сексуальных похождениях»: как Сергей Шнуров живет после равода с дочерью миллиардера, отсудившей 5 млн у помощницы
06 декабря 2024, 14:24

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Рок-музыкант Сергей Шнуров в октябре стал свободным мужчиной. В беседе с журналистами он рассказал о своих музыкальных амбициях и прокомментировал информацию о том, что россияне стали меньше заниматься сексом. Подробности – в материале «Радио 1».

Новый альбом Шнурова


Накануне Сергей представил новый альбом группы «Ленинград» на закрытом мероприятии «Вечерний Звук 2024. Итоги». Перед выступлением музыкант пообщался с журналистами и отметил, что ему не нравятся люди, которые постоянно занимаются саморазвитием. Он добавил, что в настоящее время не ставит перед собой больших целей.

По словам Шнурова, он не переживает о том, будет ли его творчество востребовано публикой.
«Я никогда не думаю об успехе, я делаю то, что мне интересно. Успех — это категория относительная. Я пишу для собственного удовольствия. Мне мои работы нравятся. Это самое главное», — подчеркнул Шнуров в разговоре с VOICE.

Музыкант признался, что ему уже не интересно собирать стадионы на десятки тысяч зрителей, так как это уже было осуществлено. Более того, он испытывает отвращение к людям, которые превращают свою жизнь в бесконечную гонку за успехом.

«Мне противны эти так называемые достигаторы. Я не стремлюсь к достижениям, не хочу быть никем и не собираюсь становиться лучшей версией себя. Это не для меня. У меня нет целей — я просто хочу отдыхать», — подчеркнул фронтмен группы «Ленинград».

Развод с женой


Сергей Шнуров и Ольга Шнурова (Фото: соцсети)

Прошлой осенью Сергей Шнуров расстался со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой после шести лет совместной жизни. У пары есть двое детей. Экс-супруги не раскрыли причины своего разрыва. Тем не менее, на одном из светских мероприятий журналисты не упустили возможности спросить артиста о том, как изменилась его сексуальная жизнь.

«Говорите, в этом году россияне стали меньше заниматься сексом? Я думаю, что к этому всё и должно было прийти. Дело в том, что я не веду дневник о своих сексуальных похождениях, поэтому не могу вам точно сказать. Мне нужно посмотреть записи», — с иронией высказался музыкант.

Скандал с личной помощницей


В начале октября Шнуров вновь оказался в центре скандала из-за личной помощницы.

Ранее им на должность личной помощницы была назначена Анастасия Кулигина, обладающая опытом работы со знаменитостями. Она стала отвечать за все крупные расходы семьи и оказывать помощь его супруге Ольге Шнуровой — дочери миллиардера Валерия Абрамова. Спустя несколько месяцев сотрудничества Ольга решила проверить финансовые транзакции и обнаружила недостачу в 5,5 миллиона рублей. В результате проверки выяснилось, что 61 перевод оказался под сомнением: в некоторых случаях сумма превышала заявленную на 2-3 тысячи рублей, а в других — на 20-30 тысяч рублей.

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Наследница миллиардера сразу же обвинила Кулигину, которая имела доступ к личным счетам семьи и использовала их для оплаты покупок, выплаты зарплаты и иногда переводила деньги себе. Анастасия, выслушав обвинения, признала свою вину и попросила прощения у Ольги, объяснив это высокой загруженностью. Однако Шнурова не приняла извинения и продолжила проверку, после чего обнаружила недостачу наличными в размере еще 3,5 миллиона рублей. Суд приговорил Анастасию Кулигину к условному сроку в восемь лет, из которых первые пять лет она проведет на испытательном сроке.

После вынесения приговора экс-помощнике семьи Шнуровых в соцсетях разгорелись бурные обсуждения. Кто-то считает, что доверчивый Сергей впустил в дом «молодую воришку», другие, напротив, поспешили обвинить в сломанной судьбе девушки Ольгу Шнурову.

«Пришла в дом, воспользовалась доверием и обокрала. Молодая, а уже воришка», «Дочке миллиардера эти несколько миллионов роли не сыграют, она ее хотела посадить из-за принципа или ревности. Сломала судьбу», — пишут пользователи сети.

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#музыкант
#супруги
#расходы
#шоу-бизнес
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Шнуров назвал себя преподавателем кармических уроков
Музыкант Шнуров: я не ученик кармических уроков, а преподаватель
06 декабря 2024, 11:15

Сергей Шнуров (фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров иронично заявил, что является не учеником кармических уроков, а преподавателем. Так он ответил на вопрос журналиста об извлеченных кармических уроках. Исполнитель также признался, что на самом деле в карму не верит.
«Я не верю в карму, никаких уроков не может быть, я уже не ученик, я скорей преподаватель», — поделился артист в беседе с корреспондентом NEWS.ru.
Недавно стало известно, что 51-летний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся с супругой Ольгой Абрамовой, дочерью уральского бизнесмена и миллиардера Валерия Абрамова, после шести лет брака. О том, что стало причиной разлада в семье и какое имущество намерены делать супруги — в материале «Радио 1».

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#радио 1
#имущество
#супруги
#лидер
#преподаватель
#артист
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Лию Ахеджакову предложили убрать из новогодней комедии «Ирония судьбы»
SHOT: актрису Лию Ахеджакову предложили заменить на Боярскую в «Иронии судьбы»
06 декабря 2024, 11:13

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил убрать актрису Лию Ахеджакову из новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Бородин заявил, что Ахеджакову можно заменить на актрису Лизу Боярскую благодаря искусственному интеллекту. По его словам, гражданам РФ, а особенно близким участников спецоперации, будет «по меньшей мере неприятно» смотреть на уехавшую из страны актрису, которая открыто поддержала ВСУ.

Накануне в сети появилось видео с недавнего спектакля Ахеджаковой «Мой внук Вениамин», который прошел в Лос-Анджелесе. В ролике актриса произносит: «Слава Украине!» — в ответ на благодарность одной из украинских поклонниц. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#заявление
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#вс рф
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После смерти актера Мадянова в Москве открыли наследственное дело
Юрист Корягин: после смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело
06 декабря 2024, 08:28

Роман Мадянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После смерти заслуженного артиста РФ Романа Мадянова в Москве открыли наследственное дело. Об этом заявил юрист Денис Корягин, передает РИА Новости.
По словам юриста, это означает, что родные и близкие покойного приняли наследство. Уточняется, что наследственному делу также присвоен номер.

Корягин пояснил, что родные и близкие, претендующие на наследство, в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя должны подать заявление нотариусу о вступление в наследство. В случае, если этого не произошло в срок, то наследники должны обратиться с соответствующим заявлением в судебную инстанцию.

Напомним, в возрасте 62 лет умер советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов. Несколько месяцев назад у него нашли злокачественную опухоль.

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«Продажная Лобода»: пранкер Сорян уличил украинскую певицу в проституции и раскрыл цель ее выступлений перед ВСУ
05 декабря 2024, 17:25

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Популярный пранкер Сурен Каграманов, известный как Сорян, решил высказать свои мысли о Светлане Лободе в своем телеграм-канале. Он напомнил артистке о её поездке на передовую в 2023 году, приуроченной ко Дню независимости Украины, когда она с идеальной прической и макияжем пыталась создать видимость активной поддержки украинских военных. Сорян отметил, что выступления на позициях ВСУ стали для неё вершиной карьеры.

Лобода выступает перед ВСУ ради денег


Пранкер уверен, что за поездками на передовую скрывалось желание певицы заработать на выступлениях. Однако даже такие манипуляции уже не помогают артистке, так как все видят фальш в ее поступках.

«Певицу как ненавидели жители Украины, так и продолжают ненавидеть за проституцию, как физическую, так и политическую», — пишет он.

Пранкер также обратил внимание на то, что Лобода уже давно не живет на Украине, но по первому же зову своих «хозяев» она едет петь песни с нацистами.

«Все прекрасно понимают, что проституток бывших не бывает. Если она получала за половые связи деньги, то и в жизни «элитная» проститутка Лобода все такая же продажная, какой и была всегда в своей профессии», — добавил Сорян.

Антироссийские высказывания и критика поклонников


Ранее в сети появилось видео, на котором Лобода с гордостью прикрепляет к своему бронежилету украинские шевроны, среди которых были и оскорбительные надписи в адрес россиян. Певица также оставила свою подпись на сине-желтом полотне и невнятно исполняла песни под гитару в окружении нацистов. Особое внимание привлек кадр, на котором она рассматривает флешеты с аккуратным маникюром в руках. Это оружие, вероятно, будет использовано боевиками ВСУ против мирного населения, как это уже происходило ранее.
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Некоторые подписчики не оценили старания артистки и расценили поездку как пиар-ход и попытку реабилитации. В комментариях можно было встретить такие мнения:

«Лабудой была, лабудой и осталась», «Главное — в Россию больше не пускать», «Быстро забылись они сами и их песни», «Наверняка у нее уже татушки со свастикой на теле?» и «Лишь бы ее приняли за свою. Гадина».

После неудачной поездки к нацистам Лобода решила вернуться к истокам и вновь начала петь на русском языке, хотя ранее утверждала, что не будет выступать на языке «агрессоров». Впоследствии выяснилось, что изучение нового языка стало для нее настоящей проблемой, так как освоить язык, на котором она никогда не говорила, оказалось непросто. В одном из интервью Лобода даже отметила, что русский язык принадлежит не только России, и что запрещать украинцам говорить на русском — это опрометчивый шаг.

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Лобода хочет вернуться в Россию?


Некоторые пользователи считают, что её действия направлены на возвращение на российский рынок. По их мнению, певица приняла это решение после значительного падения доходов, что негативно сказалось на её уровне жизни.

Лобода долгое время пыталась утвердиться в украинском шоу-бизнесе и привлечь англоязычную аудиторию, но безуспешно.

«Я хочу создавать музыку на украинском, потому что это моя страна, где я родилась. Я также хочу делать англоязычную музыку, так как считаю, что моя цель — это европейский рынок», — заявляла она ранее.

Однако теперь артистка переключилась на план «Б», который включает выступления перед состоятельными российскими бизнесменами и выпуск альбома на русском языке. Один из её клипов на новую песню был снят в цветах российского флага.

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#интервью
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#шоу-бизнес
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«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни
05 декабря 2024, 15:39

Певица Натали (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Певица Натали впервые дала откровенное интервью спустя год после трагической утраты мужа Александра Рудина. В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ она рассказала Лере Кудрявцевой о подробностях, которые до сих пор оставались неизвестными.

Знакомство с будущим супругом


Натали и Александр встретились в 1990 году на рок-фестивале. Артистка призналась, что всегда мечтала о таком муже и сразу поняла, что Рудин — это её судьба.

Пара поженилась 24 августа 1991 года: Натали было 17 лет, а Александру — 21. Из-за несовершеннолетия певицы их могли расписать только в случае беременности. Как сообщали СМИ, им удалось обойти это ограничение благодаря хитрости: одна из подруг сделала поддельную справку о беременности Натали.

Поклонники считали Натали и Александра Рудина идеальной парой, однако уже в начале их совместной жизни супруги столкнулись с тяжелыми утратами: обе беременности Натали закончились выкидышами. Выбраться из этого состояния ей помогла любовь и поддержка мужа. После этого пара на протяжении десяти лет пыталась завести ребенка.

В итоге Александр и Натали воспитывали троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.


Самоубийство мужа


Певица Натали и ее супруг Александр Рудин (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

Артистка подтвердила, что Александр, с которым она прожила более 30 лет и родила троих детей, покончил с собой летом 2023 года. Он долгое время боролся с последствиями COVID-19, что негативно отразилось на его психическом состоянии. Натали призналась, что никогда не предполагала, что ей придётся хоронить любимого человека.

«Это был ад при жизни», — поделилась певица в интервью.
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По словам Натали, её муж был не только спутником жизни, но и продюсером, а также верным другом. То, что супруг решил свести счеты с жизнью, стало для нее ударом.

«Это то, чем я сейчас живу, но я готова рассказать все, как было. Я никогда не видела смерть так близко. Он лежит вот так... Ни одной кровиночки», — поделилась певица, утирая слезы.

Прежде Натали отказывалась от интервью и старалась не говорить о покойном муже. Она перестала ездить на гастроли и признавалась, что ей легче переносить утрату среди людей: в метро, магазинах, на улице.

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