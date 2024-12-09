«Видео тоже норм»: в сеть слили интимные фото Анны Asti, что за мужчина был с ней на ролике, реакция мужа и коллег

Знаменитый муж Наташи Королевой неоднократно обвинялся в изменах, но подтверждений никогда не находилось. Анастасия Шульженко оказалась хитрее и засняла на видео факт измены в совместном доме Королевой и Глушко. После того как любовница покинула «место съёмок», в квартире пропали ювелирные изделия и крупная сумма денег. Чем закончился громкий скандал в семье звёздной пары и кто виноват в случившемся читайте в материале «Радио 1».