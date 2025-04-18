Суд разрешил Лободе исполнять песню «К черту любовь»

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)
Истринский городской суд Подмосковья разрешил певице Светлане Лободе исполнять трек «К черту любовь». Об этом сообщает РИА Новости.
Запретить исполнять песню звезде пытался автор хита Олег Влади. Свой мотив он объяснял тем, что ранее Лобода публично осудила СВО и покинула Россию.
Влади заявлял, что Светлана регулярно обещала перенаправлять свой доход на поддержку ВСУ. Автор считает это неприемлемым, в связи с чем хотел запретить певице исполнять трек.
Это был уже второй иск против звезды. В первом случае суд встал на сторону ответчицы и признал договор о передаче исключительных авторских прав на песню законным. Решение было утверждено Мособлсудом. Во второй раз суд вновь встал на сторону Лободы. Влади подал апелляцию, которую позже снова рассмотрит Мособлсуд.
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Instagram* принадлежит Meta*, запрещенной в РФ
Влади заявлял, что Светлана регулярно обещала перенаправлять свой доход на поддержку ВСУ. Автор считает это неприемлемым, в связи с чем хотел запретить певице исполнять трек.
Это был уже второй иск против звезды. В первом случае суд встал на сторону ответчицы и признал договор о передаче исключительных авторских прав на песню законным. Решение было утверждено Мособлсудом. Во второй раз суд вновь встал на сторону Лободы. Влади подал апелляцию, которую позже снова рассмотрит Мособлсуд.
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Иван Мусатов