Суд в Москве продлил содержание Дианы Шурыгиной в СИЗО по делу о порнографии
Блогер Диана Шурыгина останется в СИЗО как минимум до 19 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что 8 июля Шурыгину отправили в СИЗО по делу о распространении порнографии. Отмечается, что перед задержанием Диана вербовала российских девушек для съемок фильмов категории 18+.
После возбуждения уголовного дела обвиняемая нарушила условия домашнего ареста: она продолжила пользоваться телефоном, который ей запретили. В СИЗО блогершу узнали сокамерницы и заставили её мыть полы и туалеты.
17 ноября Троицкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания девушки под стражей. Вместе с ней содержатся в основном женщины, которых задержали за наркотики, хулиганство и мошенничество.
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