Стало известно, почему Никита Ефремов вернулся в «Современник»
Актёр Никита Ефремов сообщил, что снова играет в «Современнике» после пятилетнего перерыва. 13 ноября театр открыл сезон премьерой спектакля-стендапа «Консьерж».
В беседе с NEWS.ru Ефремов объяснил своё возвращение доверием к режиссёру Климу Козинскому.
«Я уходил из «Современника», потому что мне не хотелось играть в театре, а не из-за приоритетности кино. Сейчас я вернулся, потому что многое зависит от режиссёра», — подчеркнул актёр.Основой спектакля стал киносценарий Валерия Тодоровского и Всеволода Бенигсена. Режиссёр вместе со зрителями разбирается, что происходит в современном кинематографе.
«Я вышел на сцену со спокойными эмоциями, а вот в 2009 году, когда дебютировал, были мурашки по телу. Сегодня у нас рабочий прогон, но было много импровизации», — поделился Никита.Главные роли в новой постановке сыграли Никита Ефремов и Леонид Ярмольник.