17 ноября 2026, 14:01

Цымбалюк-Романовская объяснила, почему Джигарханян не является отцом её дочери

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram* @vitalinaromanovskaya)

Бывшая супруга Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, рассказала о воспитании дочери и объяснила, почему отец наследницы до сих пор не дал о себе знать.





В беседе с Общественной Службой Новостей Цымбалюк-Романовская сообщила, что её дочери Виктории исполнился 1 год. Пианистка родила её в возрасте 46 лет.

«Викуле уже годик. Мы растём, развиваемся, уже не ползаем, а ходим. Многие продолжают спрашивать: не является ли отцом Вики сам Армен Борисович? Дорогие зрители, слушатели и все остальные, Джигарханян не смог бы стать отцом Вики, потому что был не в состоянии уже зачать ребёнка в своём почтенном возрасте и после приёма тяжёлых препаратов», — рассказала Виталина.