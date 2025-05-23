Суд в Москве рассмотрит иск Разина к родным Шатунова

Юрий Шатунов (Фото: РИА Новости/Антон Белицкий)
Савеловский суд Москвы принял решение рассмотреть в закрытом режиме иск продюсера Андрея Разина к семье покойного бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что закрытый формат заседания был инициирован представителем семьи Шатуновых. В числе ответчиков по делу проходят жена исполнителя Светлана, их сын Дэннис и дочь Эстелла.
Ранее суд уже отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении другого иска — о правах на песни «Ласкового мая». По данным СМИ, эти права были переданы Шатунову автором текстов Сергеем Кузнецовым. До этого сам Юрий Шатунов в течение нескольких лет оспаривал претензии Разина в судах.
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Ранее суд уже отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении другого иска — о правах на песни «Ласкового мая». По данным СМИ, эти права были переданы Шатунову автором текстов Сергеем Кузнецовым. До этого сам Юрий Шатунов в течение нескольких лет оспаривал претензии Разина в судах.
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Екатерина Коршунова