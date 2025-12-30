Суд в Москве заочно арестовал Экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

30 декабря 2025, 12:02

Фото: iStock/Michał Chodyra

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.