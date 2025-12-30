Достижения.рф

Суд в Москве заочно арестовал Экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Фото: iStock/Michał Chodyra

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.



Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Разину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — с момента его экстрадиции в Россию либо задержания на территории РФ.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что Разин скрывается в США и не намерен возвращаться в Россию для участия в следственных действиях. У него, помимо российского, имеется гражданство Турции.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено в 2021 году. По версии следствия, Разин присваивал денежные средства, которые должны были выплачиваться поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за использование песен. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу.

Следствие считает, что продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым, представляясь правообладателем музыкальных произведений. Согласно экспертизе, размер причиненного ущерба составляет около 500 млн рублей, при этом сумма может быть скорректирована. Разину грозит до 10 лет лишения свободы.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0