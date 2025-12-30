Суд в Москве заочно арестовал Экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина
Таганский районный суд Москвы заочно арестовал продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Разину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — с момента его экстрадиции в Россию либо задержания на территории РФ.
Ранее правоохранительные органы сообщали, что Разин скрывается в США и не намерен возвращаться в Россию для участия в следственных действиях. У него, помимо российского, имеется гражданство Турции.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено в 2021 году. По версии следствия, Разин присваивал денежные средства, которые должны были выплачиваться поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за использование песен. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу.
Следствие считает, что продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым, представляясь правообладателем музыкальных произведений. Согласно экспертизе, размер причиненного ущерба составляет около 500 млн рублей, при этом сумма может быть скорректирована. Разину грозит до 10 лет лишения свободы.
