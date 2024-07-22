Суд взыскал 280 тысяч с певицы Успенской по 10-миллионному иску от Киркорова

Фото: iStock/Michał Chodyra
Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Любови Успенской около 280 тысяч рублей по 10-миллионному иску от Филиппа Киркорова, которого оскорбили слова певицы в одном из интервью. Об этом сообщает РИА Новости. Успенскую также обязали опровергнуть ее слова в отношении артиста в течение 10 дней, говорится в сообщении.
По данным издания, вместе с тем суд обязал «Дзен» и «ВКонтакте» удалить видео с тем самым интервью также в течение 10 дней.
Напомним, поводом для судебных разбирательств стало интервью Любови Успенской, которое она дала журналистке Алене Жигаловой. Во время него Киркорова назвали «женоненавистником». Певец потребовал опровергнуть эти слова и выплатить ему 10 миллионов рублей компенсации. У
Успенская в ответ тоже подала иск к Киркорову на 10 миллионов рублей из-за интервью, где артист назвал ее «попрошайкой», которая «клянчит шмотки и подарки». Таганский районный суд рассмотрит его в августе.
Читайте также:
Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на осужденную Беркович*
«Потерянная и разбитая»: Брежнева, которая увела Меладзе из другой семьи, разочаровалась
«Сорвалась»: Ксения Бородина призналась, что снова начала курить
Напомним, поводом для судебных разбирательств стало интервью Любови Успенской, которое она дала журналистке Алене Жигаловой. Во время него Киркорова назвали «женоненавистником». Певец потребовал опровергнуть эти слова и выплатить ему 10 миллионов рублей компенсации. У
Успенская в ответ тоже подала иск к Киркорову на 10 миллионов рублей из-за интервью, где артист назвал ее «попрошайкой», которая «клянчит шмотки и подарки». Таганский районный суд рассмотрит его в августе.
Читайте также:
Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на осужденную Беркович*
«Потерянная и разбитая»: Брежнева, которая увела Меладзе из другой семьи, разочаровалась
«Сорвалась»: Ксения Бородина призналась, что снова начала курить
Данил Пономарев