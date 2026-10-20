Суд взыскал со стилиста Овечкина 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки рекламы
Со стилиста Николая Овечкина взыскали штраф за отсутствие маркировки рекламы. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Суд удовлетворил требование Роскомнадзора, обязав индивидуального предпринимателя выплатить 40 тысяч рублей в качестве обязательных отчислений за интернет-рекламу, а также восемь тысяч рублей государственной пошлины.
В соответствии с законодательством, рекламодатели обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от своего квартального дохода, полученного от размещения рекламы в интернете. Однако мужчина не выполнил соответствующее требование. Николай Овечкин известен как российский стилист и телеведущий, работавший с множеством знаменитостей, среди которых Анна Асти, Юлия Зиверт и Диана Арбенина.
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