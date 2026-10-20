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Суд взыскал со стилиста Овечкина 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки рекламы

Николай Овечкин (Фото: Инстаграм* @ovechkin_n)

Со стилиста Николая Овечкина взыскали штраф за отсутствие маркировки рекламы. Об этом пишет «Вечерняя Москва».



Суд удовлетворил требование Роскомнадзора, обязав индивидуального предпринимателя выплатить 40 тысяч рублей в качестве обязательных отчислений за интернет-рекламу, а также восемь тысяч рублей государственной пошлины.

В соответствии с законодательством, рекламодатели обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от своего квартального дохода, полученного от размещения рекламы в интернете. Однако мужчина не выполнил соответствующее требование. Николай Овечкин известен как российский стилист и телеведущий, работавший с множеством знаменитостей, среди которых Анна Асти, Юлия Зиверт и Диана Арбенина.

Екатерина Коршунова

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