20 октября 2026, 14:43

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Первая супруга Олега Газманова Ирина почти не появляется в публичном пространстве и не рассказывает о личной жизни журналистам. Она прошла с артистом путь от студенческих лет до первых лет его популярности, воспитала сына Родиона и после развода сохранила закрытый образ жизни. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство Ирины и Олега Газманова Непростые отношения со свекровью Как Ирина поддержала будущего артиста Развод Олега Газманова и Ирины Где сейчас живёт первая жена Олега Газманова

Знакомство Ирины и Олега Газманова

Непростые отношения со свекровью

«Каждый год прибавляю»: Олег Газманов раскрыл главный секрет своей формы в 75 лет

Как Ирина поддержала будущего артиста

Развод Олега Газманова и Ирины

Олег Газманов и Марина Муравьева (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Где сейчас живёт первая жена Олега Газманова