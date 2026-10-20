Он ушёл к 18-летней: почему первая жена Олега Газманова молчала и выбрала жизнь без публичных скандалов?
Первая супруга Олега Газманова Ирина почти не появляется в публичном пространстве и не рассказывает о личной жизни журналистам. Она прошла с артистом путь от студенческих лет до первых лет его популярности, воспитала сына Родиона и после развода сохранила закрытый образ жизни. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Знакомство Ирины и Олега ГазмановаИрина не имела отношения к сцене и шоу-бизнесу. Она училась на химическом факультете, занималась наукой и не стремилась к известности. В тот период Олег Газманов учился в морском училище и увлекался музыкой. Их отношения начались задолго до всероссийской славы певца. Молодые люди вскоре создали семью. Первые годы совместной жизни оказались непростыми. Супругам приходилось рассчитывать на скромный доход и искать общий язык с родственниками.
Непростые отношения со свекровьюОсобое место в этой истории занимает мать музыканта Зинаида Абрамовна. По воспоминаниям, она с трудом приняла избранницу сына. Ирина долго ощущала холодное отношение со стороны свекрови. Олег Газманов старался поддерживать жену и смягчать семейные конфликты. Ирина не выносила переживания на публику и предпочитала сохранять спокойствие. Со временем отношения женщин стали теплее. Позднее именно первая жена артиста взяла на себя заботу о Зинаиде Абрамовне, когда её здоровье ухудшилось. После смерти матери певца Ирина занималась организацией прощания.
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Как Ирина поддержала будущего артистаДо музыкальной карьеры Олег Газманов рассматривал научную работу как главное направление. Он писал кандидатскую диссертацию и строил планы, связанные с академической сферой. Однако музыка постепенно вышла на первый план. Будущий исполнитель поступил в музыкальное училище, выступал в составе группы и пел в ресторанах. Семья жила в условиях нестабильного заработка.
Ирина поддержала решение мужа посвятить себя сцене. Вскоре после свадьбы у пары родился сын Родион. Молодая мать сосредоточилась на ребёнке, а профессиональные планы отошли на второй план. Переезд в Москву стал новым этапом для семьи. Газманов пытался найти своё место в музыкальной индустрии, знакомился с нужными людьми и выступал на разных площадках. Позже его песни получили широкую известность, а гастрольный график стал очень плотным.
Развод Олега Газманова и ИриныПопулярность изменила ритм жизни семьи. Концерты, поездки и внимание поклонниц отдаляли артиста от дома. В СМИ долго звучала версия, что именно поклонницы стали причиной разрыва. Позже стало известно о знакомстве Олега Газманова с Мариной Муравьёвой. Их отношения начались во время гастролей певца в Воронеже. История развивалась непросто и растянулась на годы.
Развод с Ириной не сопровождали громкие публичные заявления. После расставания первой жене и сыну остались квартира, дом и автомобиль. Артист назначил семье ежемесячное содержание. Ирина не стала участвовать в телевизионных программах и не комментировала личную жизнь бывшего мужа. Она выбрала дистанцию от светской хроники.