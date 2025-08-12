Зять Иосифа Пригожина погиб на СВО
Зять российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко погиб на СВО. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
По словам артиста, супруг его дочери Данаи числился пропавшим без вести и не выходил на связь больше года. Тело мужчины так и не нашли — в конце прошлой недели его признали погибшим. Также Пригожин раскрыл последнее сообщение родственника родным и близким.
«Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — написал Ткаченко.Дочь продюсера вышла замуж 3 марта 2022 года. Даная рассказывала, что Евгений долго добивался ее внимания — она сначала не верила в серьезность его намерений. При этим ее отец на свадьбе не присутствовал, поскольку не хотел встречаться с бывшей женой, матерью девушки.