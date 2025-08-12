Зять Иосифа Пригожина погиб на СВО

12 августа 2025, 16:36

Пропавшего в зоне СВО зятя продюсера Иосифа Пригожина признали погибшим

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Зять российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко погиб на СВО. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».





По словам артиста, супруг его дочери Данаи числился пропавшим без вести и не выходил на связь больше года. Тело мужчины так и не нашли — в конце прошлой недели его признали погибшим. Также Пригожин раскрыл последнее сообщение родственника родным и близким.

«Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — написал Ткаченко.