Зять Иосифа Пригожина погиб на СВО

Пропавшего в зоне СВО зятя продюсера Иосифа Пригожина признали погибшим
Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Зять российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко погиб на СВО. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».



По словам артиста, супруг его дочери Данаи числился пропавшим без вести и не выходил на связь больше года. Тело мужчины так и не нашли — в конце прошлой недели его признали погибшим. Также Пригожин раскрыл последнее сообщение родственника родным и близким.

«Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — написал Ткаченко.
Дочь продюсера вышла замуж 3 марта 2022 года. Даная рассказывала, что Евгений долго добивался ее внимания — она сначала не верила в серьезность его намерений. При этим ее отец на свадьбе не присутствовал, поскольку не хотел встречаться с бывшей женой, матерью девушки.
Лидия Пономарева

