Попал в аварию, изменил спустя 20 лет брака и стал пилотом: как живет ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович
31 июля 2025 года Народный артист, телеведущий, актер, сценарист и пилот Леонид Аркадьевич Якубович отмечает 80-летний юбилей. Его голос и образ знакомы миллионам: почти 35 лет он неизменно ведет программу «Поле чудес», одну из самых популярных телепередач в стране. «Радио 1» расскажет, с чего началась его карьера, как складывалась личная жизнь и чем он занимается сегодня.
Детство и юность Леонида Якубовича: от токаря до инженераЛеонид Аркадьевич Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве в семье фронтовика и инженера Аркадия Соломоновича Якубовича и врача-гинеколога Риммы Семёновны. В школьные годы Якубович отличался любознательностью, но в старших классах решил подработать и уехал в экспедицию в Сибирь, где тестировал на себе средства от комаров. Из-за этого он пропустил начало учебного года и был отчислен, но вскоре продолжил учёбу в вечерней школе и устроился токарем.
Хотя Якубович мечтал о театральной карьере, по настоянию отца поступил в Московский институт электронного машиностроения, а затем перевёлся в инженерно-строительный институт, получив диплом по вентиляции и кондиционированию воздуха. После окончания вуза в 1971 году он почти десять лет трудился на ЗИЛе, но всё это время не оставлял мечту о сцене.
Начало творческого пути: от инженера к артистуБудучи студентом, Якубович присоединился к институтской команде КВН, где проявил себя как остроумный и артистичный участник. Параллельно он начал писать тексты для известных юмористов — Евгения Петросяна и Владимира Винокура. Именно Якубович стал автором знакового монолога «Про старшину Ковальчука», принёсшего Винокуру победу на конкурсе актёров эстрады.
«Мы познакомились на одном из капустников в 70-х годах. Я тогда был в ВИА "Самоцветы" Юрия Маликова, пародировал голоса популярных артистов. Но уже задумывался о сольной карьере. Мне помог Якубович — написал монолог, с которым я победил на конкурсе. У Лени всегда было отличное чувство юмора», — вспоминал Винокур в беседе со «СтарХитом».В конце 1970-х он начал работать над сценариями для телевизионных передач «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», киножурнала «Ералаш» и проекта «Шоу-01». В 1988 году он стал автором сценария и ведущим первого в Москве конкурса красоты.
«Поле чудес»: путь Якубовича к народной любвиВ 1991 году по предложению Владислава Листьева Якубович стал ведущим нового шоу «Поле чудес» — адаптации американского «Wheel of Fortune». Изначально он отказался от предложения, посчитав себя недостаточно подготовленным. Однако позже согласился, и 22 ноября 1991 года вышел в эфир его первый выпуск. Поначалу ведущий чувствовал себя неуверенно — Якубович признавался, что чувствовал сильное волнение.
«Естественно, я нес полную ахинею. Два раз забывал об игре со зрителями. От зажима я орал страшно», — говорил он.Однако со временем он освоился и предложил изменить формат шоу, сделав акцент не на угадывании слов, а на личных историях участников. Благодаря этому в передаче появились фирменные элементы: «чёрный ящик» и музей подарков.
Кино, телевидение и книгиПомимо «Поля чудес», Якубович участвовал в других телепроектах:
- «Анализы недели» (1995–1996);
- «Колесо истории» (1996–2000);
- «Последние 24 часа» (2005–2009);
- «Звезда на Звезде» (2016–2018);
- «Я могу!» (2017–2018).
Якубович также является автором нескольких книг:
- «По чуть-чуть» (2010) — рассказы и стихи;
- «День всего на свете» (2023) — поэтический сборник;
- «Плюс минус 30» (2024) — автобиографические истории.
Лётное дело: любовь всей жизниС юности Якубович мечтал летать. В 2002 году он окончил авиационное училище и получил лицензию коммерческого пилота. Сейчас он регулярно управляет самолётами, подчёркивая, что именно полёты помогают ему справляться с эмоциональным напряжением и стрессом. Однако выполнять сложные фигуры запрещают врачи.
«Я, если хотите, абсолютный воздушный наркоман. Не могу жить без полетов совершенно, они мне снятся по ночам! И где бы я ни был, я обязательно пытаюсь хоть немного «подлетнуть», хоть чуть-чуть хлебнуть этого ощущения. Без этого жить нельзя», — делился он в интервью.
Личная жизнь Леонида Якубовича: три бракаТелеведущий был женат трижды. С первой супругой Раисой они поженились всего через пару месяцев после знакомства. Однако брак так же быстро и закончился — молодые не сошлись характерами.
«Надо притираться друг к другу, а это дело долгое. И трудное. Не та. Ну, не та и не та. Может, к счастью, может — к несчастью. Нас никто тогда не приучал, что брак — это серьезно. Есть штамп в паспорте, нету. Подумаешь, большое дело», — говорил телеведущий.Второй супругой стала певица Галина Антонова, с которой он прожил более 20 лет и воспитал сына Артема. Супруги развелись из-за романа Якубовича с коллегой Мариной Видо. К этому периоду артист уже был известным и успешным.
«Он подал на развод. Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую. Хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем. Леня мне говорил, что не собирается жениться, просто ему надо пожить одному. Я не скрывала, что знаю о Марине, но серьезного разговора между нами так и не получилось», — вспоминала Антонова.После развода Якубович женился на Видо, которая в 1998 году родила ему дочь Варвару. Супруги вместе уже 30 лет.
ДТП с Якубовичем и личная трагедияВ 2001 году Леонид Якубович стал участником ДТП, в котором умер человек. Следствие установило, что в аварии виноват сам погибший — он пересекал дорогу на красный свет в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, телеведущий ощущал моральную ответственность за произошедшее.
«Это не я попал в аварию. Это он попал. Целый год тянулось следствие. Он был пьян просто в хлам. Несчастный случай. Но даже при условии, что я вообще ни в чем не виноват, 1% ответственности — мой. Значит, я где-то не скосил глаза. Это всегда, за рулем точно», — рассуждал телеведущий.
Леонид Якубович сегодняКапитал-шоу «Поле чудес» в октябре 2025 года отметит 35-летие в эфире, и почти всё это время передачу ведёт Леонид Якубович. Вне съёмок он работает над новыми книгами, летает и уделяет время семье.
Юбилей телеведущий планирует провести в узком кругу, но в октябре всё же состоится праздничное мероприятие в Цирке на Цветном бульваре, приуроченное сразу к трём событиям:
- 80-летие Якубовича;
- 35 лет «Полю чудес»;
- 30-летие Первого канала.