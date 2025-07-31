31 июля 2025, 16:11

Леонид Якубович (фото: кадр из документального фильма «Неизвестный Якубович»)

31 июля 2025 года Народный артист, телеведущий, актер, сценарист и пилот Леонид Аркадьевич Якубович отмечает 80-летний юбилей. Его голос и образ знакомы миллионам: почти 35 лет он неизменно ведет программу «Поле чудес», одну из самых популярных телепередач в стране. «Радио 1» расскажет, с чего началась его карьера, как складывалась личная жизнь и чем он занимается сегодня.





Содержание Детство и юность Леонида Якубовича: от токаря до инженера Начало творческого пути: от инженера к артисту «Поле чудес»: путь Якубовича к народной любви Кино, телевидение и книги Лётное дело: любовь всей жизни Личная жизнь Леонида Якубовича: три брака ДТП с Якубовичем и личная трагедия Леонид Якубович сегодня

Детство и юность Леонида Якубовича: от токаря до инженера

Начало творческого пути: от инженера к артисту

«Мы познакомились на одном из капустников в 70-х годах. Я тогда был в ВИА "Самоцветы" Юрия Маликова, пародировал голоса популярных артистов. Но уже задумывался о сольной карьере. Мне помог Якубович — написал монолог, с которым я победил на конкурсе. У Лени всегда было отличное чувство юмора», — вспоминал Винокур в беседе со «СтарХитом».

Леонид Якубович (фото: кадр из документального фильма «Неизвестный Якубович»)



«Поле чудес»: путь Якубовича к народной любви

«Естественно, я нес полную ахинею. Два раз забывал об игре со зрителями. От зажима я орал страшно», — говорил он.

Леонид Якубович (фото: кадр из документального фильма «Неизвестный Якубович»)



Кино, телевидение и книги

«Анализы недели» (1995–1996);

«Колесо истории» (1996–2000);

«Последние 24 часа» (2005–2009);

«Звезда на Звезде» (2016–2018);

«Я могу!» (2017–2018).

«По чуть-чуть» (2010) — рассказы и стихи;

«День всего на свете» (2023) — поэтический сборник;

«Плюс минус 30» (2024) — автобиографические истории.

Лётное дело: любовь всей жизни

«Я, если хотите, абсолютный воздушный наркоман. Не могу жить без полетов совершенно, они мне снятся по ночам! И где бы я ни был, я обязательно пытаюсь хоть немного «подлетнуть», хоть чуть-чуть хлебнуть этого ощущения. Без этого жить нельзя», — делился он в интервью.

Леонид Якубович (фото: кадр из документального фильма «Неизвестный Якубович»)



Личная жизнь Леонида Якубовича: три брака

«Надо притираться друг к другу, а это дело долгое. И трудное. Не та. Ну, не та и не та. Может, к счастью, может — к несчастью. Нас никто тогда не приучал, что брак — это серьезно. Есть штамп в паспорте, нету. Подумаешь, большое дело», — говорил телеведущий.

«Он подал на развод. Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую. Хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем. Леня мне говорил, что не собирается жениться, просто ему надо пожить одному. Я не скрывала, что знаю о Марине, но серьезного разговора между нами так и не получилось», — вспоминала Антонова.

ДТП с Якубовичем и личная трагедия

«Это не я попал в аварию. Это он попал. Целый год тянулось следствие. Он был пьян просто в хлам. Несчастный случай. Но даже при условии, что я вообще ни в чем не виноват, 1% ответственности — мой. Значит, я где-то не скосил глаза. Это всегда, за рулем точно», — рассуждал телеведущий.

Леонид Якубович сегодня

80-летие Якубовича;

35 лет «Полю чудес»;