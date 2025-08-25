Super выяснил, сколько Валерий Леонтьев берёт за частное выступление

25 августа 2025, 21:29

Super: выступление Леонтьева на частной вечеринке обойдётся в 15 млн рублей

Валерий Леонтьев (фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Легенда российской эстрады Валерий Леонтьев, завершивший концертную деятельность в 2024 году и перебравшийся на постоянное жительство в Майами, всё же готов вернуться на сцену — но исключительно ради частных выступлений. Как выяснил Super, стоимость такого эксклюзива составит 15 миллионов рублей, не считая технического и бытового райдера.





76-летний артист, несмотря на возраст, по-прежнему готов исполнять свой знаменитый репертуар. Заказчик должен быть готов оплатить не только гонорар, но и все сопутствующие расходы: перелёт, проживание, аренду аппаратуры (около 400 тысяч рублей в сутки) и организацию выступления в любой точке мира.



Что касается бытовых условий, Леонтьев оказался весьма неприхотлив. По информации источника, в гримёрке артист просит лишь воду, фрукты, бутерброды и немного виски.





«Никаких устриц и чёрной икры», – подчёркивает Super.