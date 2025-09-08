Супермодель Кейт Мосс убрала фекалии собаки в сумку за 3,8 млн рублей
Британская супермодель и актриса Кейт Мосс убрала фекалии собаки в роскошную сумку Hermes Kelly стоимостью около 3,8 миллионов рублей. На это обратило внимание Daily Mail.
Инцидент случился, когда модель гуляла со своим питомцем в престижном районе Лондона Мейфэре. Она надела голубые джинсы, светло-коричневую рубашку, остроносые туфли и черные солнцезащитные очки.
В руках у нее была сумка Hermes Kelly, цена которой равняется 35 тысячам фунтов (около 3,8 миллионов рублей). В нее она и прибрала фекалии собаки.
