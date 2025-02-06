Супермодель Наоми Кэмпбелл обвиняют в краже

Наоми Кэмпбелл (Фото: Инстаграм* @naomi)
54-летняя Наоми Кэмпбелл воспитывает двоих детей, ведет личный блог, уделяет время спорту и ходит по светским мероприятиям. Покой супермодели нарушил внезапно разгоревшийся скандал. Звезду заподозрили в растрате денежных средств из благотворительного фонда Fashion for Relief, сообщила газета Daily Mail.
Оказалось, что за время с апреля 2016 года по июль 2022 года на пожертвования пришлись лишь на 8,5% общих расходов организации. Вместе с тем Наоми и ее подруги, Бианка Хеллмич и Вероника Чоу, организовывали весьма затратные и роскошные мероприятия.
К примеру, на гала-концерт в Каннах ушло более полутора миллионов фунтов стерлингов, а на благотворительность потратили только пять тысяч за полтора года. Еще в чеках организации выявили оплату за частный самолет, пятизвездочную гостиницу, спа-процедуры, обслуживание в номере и сигареты.
Представители супермодели уже отреагировали на обвинения, уточнив, что Наоми не имеет отношения к финансовым махинациям. Они рассказали, что Кэмпбелл почти не занималась делами фонда. Судя по всему, все это дело рук ее партнеров, а под горячую руку звезда попала из-за того, что пользовалась адресом фонда для общения с юристами. Суд рассмотрит дело уже на этой неделе.
Читайте также:
Ляйсан Утяшева перечислила стоп-продукты, от которых ей пришлось отказаться ради стройности
Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
К примеру, на гала-концерт в Каннах ушло более полутора миллионов фунтов стерлингов, а на благотворительность потратили только пять тысяч за полтора года. Еще в чеках организации выявили оплату за частный самолет, пятизвездочную гостиницу, спа-процедуры, обслуживание в номере и сигареты.
Представители супермодели уже отреагировали на обвинения, уточнив, что Наоми не имеет отношения к финансовым махинациям. Они рассказали, что Кэмпбелл почти не занималась делами фонда. Судя по всему, все это дело рук ее партнеров, а под горячую руку звезда попала из-за того, что пользовалась адресом фонда для общения с юристами. Суд рассмотрит дело уже на этой неделе.
Читайте также:
Ляйсан Утяшева перечислила стоп-продукты, от которых ей пришлось отказаться ради стройности
Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Енгалычева