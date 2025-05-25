Супруга Дмитрия Позова вышла на связь после сообщений в психиатрической клинике: «Сейчас время тишины»

Екатерина и Дмитрий Позовы (Фото: Инстаграм* @kate_pozova)
Недавно звезда «Импровизации» Дмитрий Позов шокировал фанатов признанием о том, что оказался в психиатрической клинике. Причиной он назвал диагностированную депрессию.
За последние месяцы артисту пришлось пережить многое: в январе умер его отец, потом ухудшились отношения с женой. Позов откровенничал, что с разных сторон на него навалились трудности, сил справляться с которыми просто не оказалось.
Дмитрий признался, что последние месяцы и вовсе уехал от семьи. Он описывал свои чувства.
Когда артист публично заявил, что лег в психиатрическую клинику, его супруга не стала молчать. В соцсетях она выложила короткое сообщение со своей реакцией на ситуацию.
Сам же юморист подчеркнул, что жена навещает его в клинике. День, когда возлюбленная пришла к нему и откровенно поговорила, Позов вспоминает с особой теплотой.
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Дмитрий признался, что последние месяцы и вовсе уехал от семьи. Он описывал свои чувства.
Когда артист публично заявил, что лег в психиатрическую клинику, его супруга не стала молчать. В соцсетях она выложила короткое сообщение со своей реакцией на ситуацию.
«Родные мои, я переболею и все будет снова хорошо. Спасибо вам всем за поддержку. Я вас очень сильно люблю. Сейчас время тишины», — отметила Екатерина в соцсетях.
Сам же юморист подчеркнул, что жена навещает его в клинике. День, когда возлюбленная пришла к нему и откровенно поговорила, Позов вспоминает с особой теплотой.
«Был еще один прекрасный день, когда навещала Катя и мы вдруг смогли спокойно поговорить совершенно ни о чем. Такие дни без споров и грусти я невероятно ценю, каждый из них. Хоть и нужно сепарироваться и жить уже иначе», — обратил внимание Дмитрий.
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Ольга Енгалычева