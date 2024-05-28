Супруга Канье Уэста прогулялась по улице без штанов

Фото: istockphoto/Caiaimage/Tom Merton
Супруга рэпера Канье Уэста модель Бьянка Цензори прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов. О таком эпатажном поступке сообщило издание The Sun.
Уточняется, что прогулку девушка совершала с мужем. Журналисты увидели ее в откровенном образе, а именно, в боди и черных высоких сапогах, а сам исполнитель вышел в белой куртке с капюшоном, широких брюках и тапках.
Это не первый подобный эксперимент со стороны Бьянки. В откровенном наряде она появлялась в апреле в ресторане. Тогда она выбрала белый топ и трусы с завышенной линией талии, оформленные цветочным принтом.
Сам Канье Уэст недавно был в центре внимания. На рэпера написали заявление за то, что он ударил по лицу мужчину. По словам музыканта, незнакомец приставал к его жене, а представители артиста и вовсе рассказали, что мужчина засунул руку под платье девушки. Он также якобы схватил ее за талию и отправил воздушные поцелуи.
Читайте также:
Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили первую коллекцию «Черные псы»
Канье Уэст опубликовал Ералаша из «Слова пацана» в сторис
Рэпер Канье Уэст собирается построить собственный город
Это не первый подобный эксперимент со стороны Бьянки. В откровенном наряде она появлялась в апреле в ресторане. Тогда она выбрала белый топ и трусы с завышенной линией талии, оформленные цветочным принтом.
Сам Канье Уэст недавно был в центре внимания. На рэпера написали заявление за то, что он ударил по лицу мужчину. По словам музыканта, незнакомец приставал к его жене, а представители артиста и вовсе рассказали, что мужчина засунул руку под платье девушки. Он также якобы схватил ее за талию и отправил воздушные поцелуи.
Читайте также:
Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили первую коллекцию «Черные псы»
Канье Уэст опубликовал Ералаша из «Слова пацана» в сторис
Рэпер Канье Уэст собирается построить собственный город
Никита Кротов