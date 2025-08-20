В Москве на салатовой ветке метро человек упал на пути
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличились интервалы движения поездов. Подробности сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Вечером 20 августа на южном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена произошёл инцидент, потребовавший вмешательства оперативных служб. По предварительной информации, на железнодорожных путях оказался человек.
В связи с произошедшим столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ввёл временные меры для обеспечения безопасности движения. На указанном участке линии было организовано движение поездов с увеличенными интервалами. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.
