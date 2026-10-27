27 октября 2026, 15:55

Сергей Шакуров (фото: кадр из фильма «Тайный город»)

Народный артист Сергей Шакуров, отметивший 84-летие в январе 2026 года, продолжает активно сниматься. Однако за фасадом успешной карьеры скрывается семейная драма: его дочь от второго брака Ольга Гольдверг более тридцати лет не общается с отцом, сменила фамилию и отчество, а её дети никогда не видели знаменитого деда. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сергей Шакуров: овации на сцене и молчание в трубке Три брака, трое детей Позднее отцовство

Сергей Шакуров: овации на сцене и молчание в трубке

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