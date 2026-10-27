Заставил молодую любовницу сделать 9 абортов и стал отцом в 62. Почему дочь Сергея Шакурова сменила отчество, а о рождении сына актер говорит: «я был идиотом»
Народный артист Сергей Шакуров, отметивший 84-летие в январе 2026 года, продолжает активно сниматься. Однако за фасадом успешной карьеры скрывается семейная драма: его дочь от второго брака Ольга Гольдверг более тридцати лет не общается с отцом, сменила фамилию и отчество, а её дети никогда не видели знаменитого деда. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сергей Шакуров: овации на сцене и молчание в трубкеСергей Каюмович Шакуров — актёр, чьи герои на экране десятилетиями вызывали у зрителей мурашки. В январе 2026 года ему исполнилось 84 года, и он по-прежнему в строю: снимается, выходит на сцену, планирует новые проекты. В августе 2026-го на Первом канале стартовала сага «Хозяин Москвы», где Шакуров сыграл генерал-губернатора Гудовича, а на ТНТ вышел новый сезон комедии «Праздники». Карьера складывается образцово. Личная жизнь — иначе.
Три брака, трое детейШакуров был женат трижды. Первая супруга — актриса Наталья Оленева, с которой он учился в одном театральном вузе. В 1969 году родился сын Иван. Брак продлился 15 лет и распался на пике популярности актёра. Наследник не пошёл по актёрской стезе: стал фотохудожником, занимается документальным кино, у него трое детей.
С отцом он поддерживает отношения — когда звезда фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» попадал в больницу, старший отпрыск дежурил у его постели, не афишируя этого. Вторые отношения — с Татьяной Кочемасовой — начались в 1980 году на съёмках фильма «Портрет жены художника». Ей было всего 19 лет. Поженились они через три года, когда Сергей уже развёлся с первой женой. В 1986 году родилась дочь Ольга. По рассказам самой Татьяны, артист оказался патологически ревнивым: ставил режиссёрам условия — либо он в проекте, либо она. Татьяна оставила карьеру и занялась ребёнком. Развод был тяжёлым, бывшие супруги расстались врагами, наследнице тогда было около десяти лет. Сначала отец иногда звонил, приезжал с подарками, а потом исчез.
«Символ пятой колонны» и «мытьё туалетов»: Андрей Малахов, Сергей Соседов и еще пять имён, которых Шукшина больше не хочет видеть на ТВ
В подростковом возрасте девочка сменила документы: взяла фамилию и отчество отчима Михаила Гольдверга. Когда она попала в клинику на фоне нервного расстройства, отчаявшаяся мать позвонила бывшему мужу с просьбой приехать и поддержать дочь. Ответ «механика Гаврилова», по словам близких, был ледяным: ребёнок ему больше не нужен. С тех пор прошло более 30 лет. Ольге сейчас 40 лет, она живёт в Москве, занимается фрилансом, воспитывает двоих детей — Михаила и Анастасию.
С отцом не общается: ни звонков, ни встреч. Её дети знают, кто их дедушка, видят его по телевизору, но в реальной жизни никогда с родственником не встречались. В 2012 году, когда на квартиру Ольги напали неизвестные в масках и история попала в криминальные сводки, Шакуров не проронил ни слова — журналистам актёр не отвечал.
Позднее отцовствоТретий брак у Сергея случился с театральным продюсером и режиссёром Екатериной Бабаловой, которая моложе актёра на 28 лет. Екатерина по настоянию супруга сделала несколько искусственных прерываний беременности, прежде чем он согласился на ребёнка. Сам артист позже признавался, что в какой-то момент осознал: женщина молодая, а он её так и погубить может. В 2004 году родился Марат. Шакурову было 62 года. Наследник окончил элитную гимназию имени Примакова, был призёром Всероссийской олимпиады по испанскому языку, получал губернаторскую стипендию, летом 2026 года с отличием окончил МГИМО. В детстве тренировался в футбольной академии в Барселоне, но из-за травм спорт пришлось оставить.
Отец юноши категорически против того, чтобы сын шёл в актёры, и отпрыск выбрал другую сферу. Семья живёт в Пресненском районе Москвы. Сам Шакуров говорит насчёт своего позднего отцовства: «Я был полным идиотом». В декабре 2025 года артист появился на премьере в тёмных очках и отказался их снимать, бросив коротко: «Производственная травма». На секунду приподняв оправу, он показал репортёрам обширный синяк под левым глазом. Обстоятельства так и остались за кадром — о личном мэтр говорить не любит.