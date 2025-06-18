«Существо в блестках»: Цыганова прошлась по Киркорову после его концерта
Вика Цыганова: Киркоров «чуть не помирал», а теперь поет за деньги в Ташкенте
Певица Вика Цыганова резко высказалась о выступлении Филиппа Киркорова в Ташкенте, назвав его «существом в блестках» , которое недавно чуть ли не помирало. По ее словам, отмена артистов в России обернулась для них «золотым дождем» в Узбекистане.
Цыганова также прокомментировала кадры с Ксенией Собчак из аэропорта, назвав их «вечеринкой» и предположив, что речь идет о «голой» .
Она выразила мнение, что звезды теперь собирают «шабаши» за границей, и пожелала им остаться жить по месту второго гражданства.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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