«Существо в блестках»: Цыганова прошлась по Киркорову после его концерта

18 июня 2025, 16:22

Вика Цыганова: Киркоров «чуть не помирал», а теперь поет за деньги в Ташкенте

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Певица Вика Цыганова резко высказалась о выступлении Филиппа Киркорова в Ташкенте, назвав его «существом в блестках» , которое недавно чуть ли не помирало. По ее словам, отмена артистов в России обернулась для них «золотым дождем» в Узбекистане.