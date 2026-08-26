Юлии Савичевой посоветовали «убить» старый образ и отказаться от хитов

26 августа 2026, 14:16

Критик Бабичев: Савичевой не стоит поднимать цены при переходе в экстрим-вокал

Юлия Савичева (Фото: Telegram @yuliasavicheva)

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Юлии Савичевой не стоит повышать цены на концерты при переходе к экстрим-вокалу.





В беседе с «Абзацем» эксперт назвал рост гонораров рискованным: не все поклонники готовы к тяжёлой музыке.

«Если речь не о фанатах подобной музыки или тематической вечеринке, то заказов на корпоративы станет меньше. Трудно представить, чтобы разношёрстная компания с молодёжью и людьми предпенсионного возраста вместо массовой танцевальной музыки пригласила такую Савичеву. Возможно, стоило бы, наоборот, попридержать цены и даже делать скидки для привлечения внимания», — подчеркнул критик.