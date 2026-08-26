Юлии Савичевой посоветовали «убить» старый образ и отказаться от хитов
Критик Бабичев: Савичевой не стоит поднимать цены при переходе в экстрим-вокал
Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Юлии Савичевой не стоит повышать цены на концерты при переходе к экстрим-вокалу.
В беседе с «Абзацем» эксперт назвал рост гонораров рискованным: не все поклонники готовы к тяжёлой музыке.
«Если речь не о фанатах подобной музыки или тематической вечеринке, то заказов на корпоративы станет меньше. Трудно представить, чтобы разношёрстная компания с молодёжью и людьми предпенсионного возраста вместо массовой танцевальной музыки пригласила такую Савичеву. Возможно, стоило бы, наоборот, попридержать цены и даже делать скидки для привлечения внимания», — подчеркнул критик.Бабичев отметил, что в новом образе певица продолжает исполнять старые хиты и пытается удержать две аудитории. Он убеждён: угодить и старым, и новым слушателям не выйдет. Для смены жанра следовало бы полностью отказаться от прежнего репертуара и создать альтер-эго.