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Юлии Савичевой посоветовали «убить» старый образ и отказаться от хитов

Критик Бабичев: Савичевой не стоит поднимать цены при переходе в экстрим-вокал
Юлия Савичева (Фото: Telegram @yuliasavicheva)

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Юлии Савичевой не стоит повышать цены на концерты при переходе к экстрим-вокалу.



В беседе с «Абзацем» эксперт назвал рост гонораров рискованным: не все поклонники готовы к тяжёлой музыке.

«Если речь не о фанатах подобной музыки или тематической вечеринке, то заказов на корпоративы станет меньше. Трудно представить, чтобы разношёрстная компания с молодёжью и людьми предпенсионного возраста вместо массовой танцевальной музыки пригласила такую Савичеву. Возможно, стоило бы, наоборот, попридержать цены и даже делать скидки для привлечения внимания», — подчеркнул критик.
Бабичев отметил, что в новом образе певица продолжает исполнять старые хиты и пытается удержать две аудитории. Он убеждён: угодить и старым, и новым слушателям не выйдет. Для смены жанра следовало бы полностью отказаться от прежнего репертуара и создать альтер-эго.
Ольга Щелокова

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