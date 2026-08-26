«Было эпично»: Маша Малиновская расторгла помолвку после вечеринки с Титомиром
Маша Малиновская связала расторжение помолвки с вечеринкой в компании Титомира
Маша Малиновская во время съёмок шоу «Форт. Возвращение легенды» впервые подробно объяснила, почему расторгла помолвку.
По словам телеведущей, решающий разрыв произошёл сразу после вечеринки, которую организовала компания Богдана Титомира.
«Я поехала на вечеринку с компанией Богдана. После вечеринки помолвка была расторгнута. Дело было не только в Богдане, но и в нём в том числе — он тоже как‑то поспособствовал. Это было эпично», — рассказала Малиновская.Ведущая не стала уточнять, что именно произошло на мероприятии, но отметила, что та ночь кардинально повлияла на её личные планы и отношения с женихом.
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